MHP’den dikkat çeken “mücadele” çağrısı! “Daha fazla dayanamayız” diyerek tüm Türkiye’ye ilan ettiler
MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin talimatıyla başlattıkları toplumsal şiddet ve suç olaylarıyla mücadeleye ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Bu sorunun sadece siyasetin meselesi olmadığını belirten İzzet Ulvi Yönter, "Bu şiddet seli karşısında daha fazla dayanmak mümkün değil. Mesele sadece ceza ile ele alınmamalı; eğitim, manevi değerlerin aşılanması ve psikolojik takviye şart" dedi.