MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin talimatıyla başlattıkları toplumsal şiddet ve suç olaylarıyla mücadeleye ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Bu sorunun sadece siyasetin meselesi olmadığını belirten İzzet Ulvi Yönter, "Bu şiddet seli karşısında daha fazla dayanmak mümkün değil. Mesele sadece ceza ile ele alınmamalı; eğitim, manevi değerlerin aşılanması ve psikolojik takviye şart" dedi.

MHP'den dikkat çeken "mücadele" çağrısı! "Daha fazla dayanamayız" diyerek tüm Türkiye'ye ilan ettiler

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin son yıllarda giderek artan ve ülkenin kanayan yarası haline gelen toplumsal şiddet ve suç olaylarıyla mücadele konusunda verdiği talimat kapsamında çalışmalar devam ediyor. Komisyon oluşturan parti yöneticileri, şiddet ve suç olaylarına karşı alınabilecek tedbirleri masaya yatırarak soruna çözüm yolları aramayı sürdürüyor.

Foto - MHP’den dikkat çeken "mücadele" çağrısı! "Daha fazla dayanamayız" diyerek tüm Türkiye’ye ilan ettiler

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, bu kapsamda İstanbul Beşiktaş'ta bir otelde düzenlenen "Bireysel ve Toplumsal Şiddetle Mücadele Tespitler, Tedbirler, Teklifler" tanıtım ve takdim toplantısına katıldı. Yönter, her şeyin bir hikayesi olduğu gibi oluşturdukları bireysel ve toplumsal şiddetle mücadele komisyonunun da bir hikayesi olduğunu ifade etti.

Foto - MHP’den dikkat çeken "mücadele" çağrısı! "Daha fazla dayanamayız" diyerek tüm Türkiye’ye ilan ettiler

Şiddetin herkesin üzerine kabus gibi çökmüş durumda olduğunu anlatan MHP'li Yönter, "Şiddetle mücadele sadece siyasetin meselesi değil. Sayın Genel Başkanımız gözümüzün içine her gün sokulan şiddet olaylarından çok müşteki ve muzdarip bir şekilde bu konunun üstüne gidilmesini düşündü, planladı ve bunun eyleme geçilmesini arzu etti. Bu şiddet seli karşısında daha fazla dayanmak mümkün değil." dedi.

Foto - MHP’den dikkat çeken "mücadele" çağrısı! "Daha fazla dayanamayız" diyerek tüm Türkiye’ye ilan ettiler

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin siyasi ve ahlaki sorumluluğun gereğini yaparak AR-GE başkanlıklarına bir talimat verdiğini ve böyle bir çalışmanın hazırlanmasını istediğini aktaran Yönter, şöyle devam etti: "Sayın Genel Başkanımızdan aldığımız güçle, onun teşvikiyle, onun tembihiyle, yol göstermesiyle, elbette bunların hepsinin üstünde talimatıyla sizlerin kapısını çaldık. Eksik olmayın, temas ettiğimiz, görüştüğümüz, konuştuğumuz hiçbir hocamız bizi kırmadı. Allah hepinizden ayrı ayrı razı olsun diyorum ve hocalarımızla, uzmanlarımızla, gönül insanlarımızla, sahalarında sivrilmiş değerli arkadaşlarımızla, dostlarımızla bir komisyon kurarak çalışmaya başladık.

Foto - MHP’den dikkat çeken "mücadele" çağrısı! "Daha fazla dayanamayız" diyerek tüm Türkiye’ye ilan ettiler

Çok değil, yaklaşık 4 aylık bir zaman diliminde ortaya bir eser çıktı. Raflarımızı dolduracak kitaba değil ihtiyacımız. Farkındalık düzeyini arttıracak kararlı bir hamleye ihtiyaç duyarak bu çalışmayı yaptık. 2025 yılında kitap basıldı. Bireysel ve toplumsal şiddetle mücadele, tespitler, tedbirler ve teklifler. O dönem şartları itibarıyla bu çalışmamızı komisyonumuzla beraber bir türlü kamuoyuyla paylaşamadık. Daha doğrusu, daha doğru bir ifadeyle toplumsallaştıramadık. Bunun bizde mahfuz bazı sebepler var. Hocalarımızın kapısını çaldık. Onlara görüşümüzü, düşüncemizi ve taleplerimizi ilettik."

Foto - MHP’den dikkat çeken "mücadele" çağrısı! "Daha fazla dayanamayız" diyerek tüm Türkiye’ye ilan ettiler

Şiddetin sabahtan akşama biteceği kanaatinde olmadıklarını vurgulayan Yönter, "Gerçekçi olmamız lazım. Şiddet fenomen bir kavram. Şiddet, bir insan hakkı ihlali." diye konuştu. Suç ve şiddetin çok yönlü değerlendirilmesi gerektiğine işaret eden Yönter, "Ne kadar cezaları artırırsak artıralım, suçun ve şiddetin önüne geçilmesi bana göre suç ve cezanın artışıyla ters orantılı. Mesele sadece hukuki boyutla ele alınmamalı. Mesele sadece ceza ile ele alınmamalı. Başka? Takdir buyurursunuz ki eğitim. Başka? Manevi değerlerle çocuklarımızı teçhiz etmek mecburiyetindeyiz. Başka? Psikolojik olarak onları takviye etmeliyiz." ifadelerini kullandı.

Foto - MHP’den dikkat çeken "mücadele" çağrısı! "Daha fazla dayanamayız" diyerek tüm Türkiye’ye ilan ettiler

Yönter şunları kaydetti: "Şiddet, aklın durma hali. Şiddet, vicdanın parçalanma hali, eğer varsa. Şiddet, maneviyatın dağılması. Şiddet, akli selimin kaybolması, kalbi selimin yok olması. Şiddet başka, insan ve insanlık değerleri başka. Bizim tarafımız ve tercihimiz insan, insanlık, huzur, kardeşlik, barış. Terör, şiddet, ekonomik şiddet var, siyasal şiddet var, psikolojik şiddet var.

Foto - MHP’den dikkat çeken "mücadele" çağrısı! "Daha fazla dayanamayız" diyerek tüm Türkiye’ye ilan ettiler

Aramızda bu şiddet konusunu yaşamış veya yaşamaya devam eden arkadaşlarımız da olabilir. Bir düşünür demiş ki 'öyle bir yaştayım ve çağdayım ki insanın başına gelebilecek veya gelen hiçbir şey beni şaşırtmıyor.' Ben öyle bir çağda değilsen de insanlığın yapacağı veya yaptığı hiçbir şey de beni şaşırtmaz. İnsan insanın kurdudur değil, Thomas Hobbes yanılıyor. Biz, insan insanın yurdudur dedik. İnsan insanın yuvasıdır dedik."

Vay vay

Çok geç olmadan bir şeyler yapılmalı.. Toplum yozlaşma ve çürümüşluk içinde..

VATANDAŞ

Tv lerde haber izleyemiyoruz.Kavga, cinayet, fuhuş. Ne olduk böyle. Kazakistan'dan bir misafirimiz gelmişti. Haber izlerken televizyonu kapatmamızı rica etti. Psikolojisinin kaldıramadığını, Kazak TV lerinde böyle haberlerin verilmediğini söyledi.
