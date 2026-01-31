Yerli ve milli devrim ile yükselişe geçtik

Dünyada kendi akıllı mühimmatını, kendi görev bilgisayarını ve kendi İHA'sını üretebilen nadir ülkelerden biri olmak, Türkiye'yi sadece uçak sayısı ile değil, "sürdürülebilir savaş kapasitesi" ile de öne çıkarmaktadır. Fransa'nın geride kalması, tam da bu "üretim ve sürdürülebilirlik" farkının bir sonucudur.