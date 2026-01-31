Yerli ve milli devrim ile yükselişe geçtik
Dünyanın en prestijli askeri güç sıralama kuruluşu Global Firepower, savunma çevrelerinin merakla beklediği 2026 yılı "Hava Kuvvetleri Güç Sıralaması"nı nihayet yayınladı. Listede Amerika Birleşik Devletleri, Rusya ve Çin beklendiği gibi ilk üç sırayı paylaşırken, asıl deprem listenin orta ve üst sıralarında yaşandı. "Milli Teknoloji Hamlesi" ile kendi savaş uçağını, İHA'sını ve helikopterini üreten Türkiye, envanterindeki hava araçlarıyla birçok önemli ülkeyi geride bıraktı.