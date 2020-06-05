George Floyd'un cenazesinde dikkat çeken 8 dakika 46 saniye detayı

Kelepçelendikten sonra ise Floyd'un 'itaatkar' davrandığı ve Lane'in kendisine 'sahte banknot kullanma' suçundan gözaltına alındığını' söylediği ifade ediliyor. Kargaşa da polislerin Floyd'u ekip otosuna koymak istediklerinde başladı. Rapora göre, saat 20.14 civarında Floyd "sert davranmaya başladı, yere düştü ve yetkililere klostrofobik olduğunu söyledi."