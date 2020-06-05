2020-06-05 10:30:42 George Floyd'un cenazesinde dikkat çeken 8 dakika 46 saniye detayı
Amerika'nın Minneapolis kentinde polis tarfından öldürülen siyahi George Floyd için cenaze törni düzenlendi. Edinilen son dakika haberine göre; 25 Mayıs'tan polis tarafından gözaltına alınırken hayatını kaybeden siyahi George Floyd'un cenaze törenine onbinlerce kişi katıldı. Minneapolis kentindeki North Central Üniversitesi kampüsünde düzenlenen cenaze töreninde salonu dolduran kalabalık Floyd'un nefessiz kaldığı 8 dakika 46 saniye boyunca saygı duruşunda bulundu.