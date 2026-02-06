  • İSTANBUL
Gençlere verilen evlilik kredisi meyvelerini verdi! 70 bin yuva kuruldu, 6 bin bebek dünyaya
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Gençlere verilen evlilik kredisi meyvelerini verdi! 70 bin yuva kuruldu, 6 bin bebek dünyaya

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Aile ve Gençlik Fonu, 2026 yılı itibarıyla devasa bir başarı hikayesine dönüştü.

1
#1
Foto - Gençlere verilen evlilik kredisi meyvelerini verdi! 70 bin yuva kuruldu, 6 bin bebek dünyaya

Evlenecek gençlerin ekonomik yükünü hafifletmek amacıyla başlatılan 150 bin TL’lik faizsiz kredi desteği, Türkiye genelinde on binlerce çiftin hayallerini gerçeğe dönüştürdü.

#2
Foto - Gençlere verilen evlilik kredisi meyvelerini verdi! 70 bin yuva kuruldu, 6 bin bebek dünyaya

Evlenecek gençlerin desteklenmesi kapsamında devrim niteliğinde hayata geçirilen Aile ve Gençlik Fonu ilk meyvelerini verdi. Projenin başladığı 2024'ten beri krediden yararlanarak evlenen genç sayısı 70 bin, bu evliliklerden dünyaya gelen bebek sayısı ise 6 bin oldu. Öte yandan evlilik kredisi alarak 1 yıl içinde çocuk sahibi olanların borcuna 1 yıl öteleme fırsatı verildi.

#3
Foto - Gençlere verilen evlilik kredisi meyvelerini verdi! 70 bin yuva kuruldu, 6 bin bebek dünyaya

70 BİN ÇİFT Aile ve Gençlik Fonu aracılığıyla hayata geçirilen faizsiz evlilik kredisi projesi, Türkiye genelinde büyük bir ilgiyle karşılanırken beklenen sosyal etkilerini de göstermeye başladı. Projenin başlangıcından bu yana yaklaşık 70 bin çift, devlet desteğiyle dünya evine girerek yuvalarını kurdu.

#4
Foto - Gençlere verilen evlilik kredisi meyvelerini verdi! 70 bin yuva kuruldu, 6 bin bebek dünyaya

Ekonomik zorluklar nedeniyle evliliğini ertelemek zorunda kalan gençlere nefes aldıran bu uygulama, sadece nikah masasında kalmadı projenin ilk bir yılında tam 6 bin bebek dünyaya gözlerini açtı. Bu veriler, desteğin yalnızca bir finansal yardım değil aynı zamanda nüfus dinamiklerini hareketlendiren stratejik bir adım olduğunu kanıtladı.

#5
Foto - Gençlere verilen evlilik kredisi meyvelerini verdi! 70 bin yuva kuruldu, 6 bin bebek dünyaya

YENİ MÜJDELER Edinilen bilgilere göre, evlilik kredisinden yararlanan ve evliliğinin ilk yılı içerisinde çocuk sahibi olan çiftlere özel bir kolaylık tanınacak. Mevcutta uygulanan 2 yıllık geri ödemesiz döneme ek olarak bebek sahibi olan ailelerin geri ödemeleri 1 yıl süreyle daha ertelenebilecek.

#6
Foto - Gençlere verilen evlilik kredisi meyvelerini verdi! 70 bin yuva kuruldu, 6 bin bebek dünyaya

BORÇ SİLME GÜNDEMDE Devletin aile yapısını güçlendirme ve nüfus artış hızını destekleme vizyonu geri ödeme ertelemeleriyle de sınırlı kalmayacak. Gelecek dönem projeksiyonlarında, çocuk sayısındaki artışın kredi geri ödemelerinin tamamen sıfırlanması planlanıyor.

#7
Foto - Gençlere verilen evlilik kredisi meyvelerini verdi! 70 bin yuva kuruldu, 6 bin bebek dünyaya

Çocuk sayısı arttıkça borcun kademeli olarak düşürülmesi ve belirli bir çocuk sayısına ulaşıldığında kredi borcunun tamamen sıfırlanması. Bu modelin hayata geçirilmesiyle birlikte Aile ve Gençlik Fonu'nun gençlere sunulan bir borç olmaktan çıkıp devlet hibesine dönüşmesi hedefleniyor.

