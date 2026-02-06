Gençlere verilen evlilik kredisi meyvelerini verdi! 70 bin yuva kuruldu, 6 bin bebek dünyaya

Ekonomik zorluklar nedeniyle evliliğini ertelemek zorunda kalan gençlere nefes aldıran bu uygulama, sadece nikah masasında kalmadı projenin ilk bir yılında tam 6 bin bebek dünyaya gözlerini açtı. Bu veriler, desteğin yalnızca bir finansal yardım değil aynı zamanda nüfus dinamiklerini hareketlendiren stratejik bir adım olduğunu kanıtladı.