Helal olsun sana! Selçuk Bayraktar sözünü tuttu, teslim ediyor

Baykar olarak barınma desteğine yönelik bir adım attıklarını vurgulayan Bayraktar, "Devletimize bağışlamak üzere en fazla hasar gören 3 ilimizde 1012 konut inşa etmeye başladık. Bunu da bir konut seferberliği olarak duyurduk." dedi. Konutların inşa sürecinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile istişare ettiklerini anlatan Bayraktar, "Nereleri yapmamız lazım, nasıl yapmamız lazım? Onlar da yer gösterdiler." ifadelerini kullandı. Şantiyelerdeki çalışmalara ilişkin gözlemlerini de aktaran Bayraktar, ekiplerin projeye yüksek motivasyonla yaklaştığını, çalışanların adeta kendi evini inşa eder gibi yaptıklarına şahit olduğunu söyledi.