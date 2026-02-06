Helal olsun sana! Selçuk Bayraktar sözünü tuttu, teslim ediyor

  • İSTANBUL
Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, 6 Şubat depremlerinin ardından başlatılan konut seferberliğinde gelinen son noktayı "Umut Hep Var" belgeselinde gözler önüne serdi. En fazla hasar gören üç ilde inşa edilen 1012 kalıcı konutun yanı sıra, Akıncı ve Bayraktar TB2’lerin arama-kurtarma çalışmalarında 2500 saatten fazla havada kalarak nasıl bir stratejik üstünlük sağladığı ilk kez bu kadar net anlatıldı. Kendi evini inşa eder gibi çalışan Baykar ekiplerinin bu milli dayanışması, depremzede vatandaşlar için adeta can suyu oldu.

Anadolu Ajansının (AA) "Asrın felaketinden asrın inşasına" uzanan süreci ele alan "UMUT HEP VAR" belgeseli kapsamında hazırlanan dosya haberde, Selçuk Bayraktar'ın deprem sürecinde yürütülen yardım çalışmalarına sağladığı destek ile Baykar tarafından hayata geçirilen 1012 kalıcı konut projesi ve Akıncı ile Bayraktar TB2'lerin arama kurtarma ve koordinasyon çalışmalarında üstlendiği rol ele alınıyor.

Depremin ardından Baykar bünyesinde oluşturulan koordinasyonla hem sahadaki ihtiyaçların tespit edilmesi hem de arama kurtarma ve yardım çalışmalarına katkı sağlanması amacıyla hızlı adımlar atıldı. Selçuk Bayraktar, depremin yaşandığı geceyi ve ilk saatlerde yürütülen çalışmaları AA'ya anlattı.

1999 depremini yaşamış biri olarak ilk anda depremin büyüklüğünü duyunca endişelendiğini belirten Bayraktar, Baykar bünyesinde hızlı şekilde koordinasyon sağladıklarını söyledi. Bayraktar, "Baykar'daki arkadaşlarımız hemen AFAD'la koordinasyona, iletişime geçerek neler yapabileceğimizle alakalı kriz masası diyebileceğim bir grup kurduk." diye konuştu. Baykar tarafından üretilen insansız hava araçlarının afet dönemlerinde koordinasyon ve arama maksatlı kullanılabildiğine dikkati çeken Bayraktar, Akıncı ve Bayraktar TB2'nin deprem bölgesinde 2500 saatten fazla uçuş yaptığını bildirdi.

Depremin ilk günlerinde hava şartlarının olumsuz olduğunu dile getiren Bayraktar, "Özellikle Akıncı ilk gün hava muhalefeti çok yoğun olduğundan, neredeyse hiçbir hava aracı uçamayacak halde olduğunda, meteorolojinin en kötü olduğu günde Akıncı ilk andan itibaren görev aldı." dedi. Selçuk Bayraktar, Baykar'ın yanı sıra Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ve Can Sağlığı Vakfı bünyesindeki ekip ve gönüllülerle birlikte ilk hafta içinde deprem bölgesine gittiklerini, hem yardım çalışmaları yürüttüklerini hem de sahadaki ihtiyaçları yerinde tespit etmeye çalıştıklarını anlattı.

Baykar olarak barınma desteğine yönelik bir adım attıklarını vurgulayan Bayraktar, "Devletimize bağışlamak üzere en fazla hasar gören 3 ilimizde 1012 konut inşa etmeye başladık. Bunu da bir konut seferberliği olarak duyurduk." dedi. Konutların inşa sürecinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile istişare ettiklerini anlatan Bayraktar, "Nereleri yapmamız lazım, nasıl yapmamız lazım? Onlar da yer gösterdiler." ifadelerini kullandı. Şantiyelerdeki çalışmalara ilişkin gözlemlerini de aktaran Bayraktar, ekiplerin projeye yüksek motivasyonla yaklaştığını, çalışanların adeta kendi evini inşa eder gibi yaptıklarına şahit olduğunu söyledi.

