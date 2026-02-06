Helal olsun sana! Selçuk Bayraktar sözünü tuttu, teslim ediyor
Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, 6 Şubat depremlerinin ardından başlatılan konut seferberliğinde gelinen son noktayı "Umut Hep Var" belgeselinde gözler önüne serdi. En fazla hasar gören üç ilde inşa edilen 1012 kalıcı konutun yanı sıra, Akıncı ve Bayraktar TB2’lerin arama-kurtarma çalışmalarında 2500 saatten fazla havada kalarak nasıl bir stratejik üstünlük sağladığı ilk kez bu kadar net anlatıldı. Kendi evini inşa eder gibi çalışan Baykar ekiplerinin bu milli dayanışması, depremzede vatandaşlar için adeta can suyu oldu.