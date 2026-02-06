  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Gündem
Türkiye'ye kafa tutan ülkesinin ordusunda casus alarmı
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Türkiye'ye kafa tutan ülkesinin ordusunda casus alarmı

Türkiye'ye karşı son dönemde provokatif adımlara imza atan Yunanistan'da depreme neden olan bir gelişme yaşandı. Ülke ordusunda casusluk krizi patlak verdi.

#1
Foto - Türkiye'ye kafa tutan ülkesinin ordusunda casus alarmı

Yunanistan Savunma Genelkurmay Başkanlığı (GEETHA), Perşembe günü yaptığı açıklamada, Yunan savunma güçlerinin bir üyesinin “gizli bilgileri” “üçüncü şahıslara” sızdırdığı gerekçesiyle tutuklandığını duyurdu.

#2
Foto - Türkiye'ye kafa tutan ülkesinin ordusunda casus alarmı

GEETHA basın açıklamasında, “Tutuklama, diğer devlet kurumlarıyla işbirliği ve koordinasyon içinde askeri bir bölgede gerçekleştirildi” ifadelerini kullandı.

#3
Foto - Türkiye'ye kafa tutan ülkesinin ordusunda casus alarmı

Soruşturmaya yakın kaynaklara göre, şüpheli aylardır izleniyordu. Kaynaklar, “son derece hassas” bilgileri sızdırdığı şüphesi nedeniyle tutuklama sürecinin hızlandırıldığını aktardı.

#4
Foto - Türkiye'ye kafa tutan ülkesinin ordusunda casus alarmı

Aynı kaynaklar, şüphelinin başka kişileri de işe almaya çalıştığının iddia edildiğini belirtti. Yunanistan istihbarat servisinin de soruşturmaya dahil olduğu bildirildi.

#5
Foto - Türkiye'ye kafa tutan ülkesinin ordusunda casus alarmı

Kaynak: haberaero

