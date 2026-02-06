Türkiye'ye kafa tutan ülkesinin ordusunda casus alarmı
Türkiye'ye karşı son dönemde provokatif adımlara imza atan Yunanistan'da depreme neden olan bir gelişme yaşandı. Ülke ordusunda casusluk krizi patlak verdi.
Yunanistan Savunma Genelkurmay Başkanlığı (GEETHA), Perşembe günü yaptığı açıklamada, Yunan savunma güçlerinin bir üyesinin “gizli bilgileri” “üçüncü şahıslara” sızdırdığı gerekçesiyle tutuklandığını duyurdu.
GEETHA basın açıklamasında, “Tutuklama, diğer devlet kurumlarıyla işbirliği ve koordinasyon içinde askeri bir bölgede gerçekleştirildi” ifadelerini kullandı.
Soruşturmaya yakın kaynaklara göre, şüpheli aylardır izleniyordu. Kaynaklar, “son derece hassas” bilgileri sızdırdığı şüphesi nedeniyle tutuklama sürecinin hızlandırıldığını aktardı.
Aynı kaynaklar, şüphelinin başka kişileri de işe almaya çalıştığının iddia edildiğini belirtti. Yunanistan istihbarat servisinin de soruşturmaya dahil olduğu bildirildi.
