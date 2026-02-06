  • İSTANBUL
Yeniakit Publisher
Yabancıların Türkiye’den en çok konut aldıkları şehirler belli oldu! İşte listedeki gözde iller
Haber Merkezi

Yabancıların Türkiye’den en çok konut aldıkları şehirler belli oldu! İşte listedeki gözde iller

Türkiye gayrimenkul piyasasında son 13 yılın dev röntgeni çekildi ve yabancı yatırımcının rotasındaki "mutlak hakimiyet" tescillendi. Toplamda 426 bin konutun el değiştirdiği bu süreçte İstanbul, her üç satıştan birine imza atarak 162 binlik rekorla listenin zirvesine ambargo koydu. Turizm başkenti Antalya ve yükselen yıldız Mersin’in takip ettiği listede, yabancıların neden bu bölgelere akın ettiği ise ekonomik ve kültürel verilerle analiz edildi.

Foto - Yabancıların Türkiye’den en çok konut aldıkları şehirler belli oldu! İşte listedeki gözde iller

Son 13 yılda (2013-2025) Türkiye'de yabancı uyruklu kişilere toplam 426 binden fazla konut satışı gerçekleştirildi. Bu dönemde gayrimenkul piyasasında yabancıların alım ilgisi belirgin şekilde arttı ve İstanbul rakamsal olarak açık ara lider oldu.

Foto - Yabancıların Türkiye’den en çok konut aldıkları şehirler belli oldu! İşte listedeki gözde iller

Verilere göre İstanbul, yabancılara yapılan konut satışlarının yaklaşık yüzde 38'ini tek başına alarak listenin zirvesinde yer aldı. Bu oran, kentte satılan gayrimenkullerin her üçte birinin yabancı alıcılar tarafından tercih edildiğini ortaya koydu. İstanbul'u izleyen iller arasında Antalya, uzun yıllardır yabancılara yönelik en popüler ikinci merkez olurken, Mersin üçüncü sırada yer aldı. Bu üç şehir, yabancı yatırımcıların Türkiye'de konut alımında öne çıkan lokasyonlar olarak göze çarpıyor.

Foto - Yabancıların Türkiye’den en çok konut aldıkları şehirler belli oldu! İşte listedeki gözde iller

Öne çıkan diğer şehirlerde ise Ankara, Bursa, Yalova, Sakarya, Trabzon, Aydın, Muğla, İzmir, Samsun ve Kocaeli yabancılara belirli ölçüde konut satışı gerçekleştirdi. Bu kentlerdeki satış hacimleri İstanbul ve Antalya kadar yüksek olmasa da, Türkiye genelinde yabancı alımlarının çeşitlendiğini gösterdi.

Foto - Yabancıların Türkiye’den en çok konut aldıkları şehirler belli oldu! İşte listedeki gözde iller

Uzun vadeli eğilimlere bakıldığında yabancıların büyük şehir merkezlerini ve turizm bölgelerini yatırım açısından cazip bulduğu göze çarpıyor; İstanbul ve Antalya, hem yaşam hem de yatırım amaçlı satın almalarda öne çıkıyor. Bu eğilim, kentlerin sağlayabileceği olanaklar ile coğrafi ve kültürel çekiciliklerinin bir yansıması olarak değerlendiriliyor. İllere göre son 13 yılda yabancılara satılan konut sayıları şöyle:

Foto - Yabancıların Türkiye’den en çok konut aldıkları şehirler belli oldu! İşte listedeki gözde iller

1- İstanbul: 162 bin 871 2- Antalya: 114 bin 132 3- Mersin: 19 bin 317 4- Ankara: 18 bin 789 5- Bursa: 17 bin 488 6- Yalova: 15 bin 76 7- Sakarya: 9 bin 212 8- Trabzon: 7 bin 909 9- Aydın: 7 bin 403 10- Muğla: 7 bin 249

