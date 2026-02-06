  • İSTANBUL
Oran öyle böyle değil! Türk halkı "Savaş çıkarsa ülkeyi Erdoğan yönetsin" dedi
Oran öyle böyle değil! Türk halkı “Savaş çıkarsa ülkeyi Erdoğan yönetsin” dedi

GENAR Araştırma tarafından yayımlanan Ocak ayı verileri, Türkiye’nin en zor günlerinde halkın kime güvendiğini çarpıcı rakamlarla ortaya koydu. Katılımcıların yüzde 56,8’i "Olası bir savaş durumunda lider kim olmalı?" sorusuna tereddütsüz "Recep Tayyip Erdoğan" yanıtını verirken, muhalefet liderleri bu oranın oldukça gerisinde kaldı. Araştırmada ayrıca, dış politikada iktidar ve muhalefetin ortak hareket etmesi gerektiğine dair yüzde 68,6’lık ezici bir çoğunluğun talebi dikkat çekti.

Foto - Oran öyle böyle değil! Türk halkı "Savaş çıkarsa ülkeyi Erdoğan yönetsin" dedi

GENAR Araştırma şirketinin Ocak ayı verileri yayımlandı. Olası bir savaş durumunda lider kim olmalı sorusu ve iktidar ve muhalefetin işbirliği yapmasına yönelik sonuçlar şaşırttı. "Olası bir savaş durumunda Türkiye'yi yönetmesi gereken lider kim olmalı" sorusuna katılımcıların yüzde 56,8'i Recep Tayyip Erdoğan cevabını verdi.

Foto - Oran öyle böyle değil! Türk halkı "Savaş çıkarsa ülkeyi Erdoğan yönetsin" dedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı yüzde 20 ile Özgür Özel, yüzde 4,5 ile Devlet Bahçeli takip etti.

Foto - Oran öyle böyle değil! Türk halkı "Savaş çıkarsa ülkeyi Erdoğan yönetsin" dedi

Dış politikada iktidar ve muhalefetin ortak hareket edip etmemesi gerektiği konusu da katılımcılara soruldu. Seçmenlerin yüzde 68,6'sı muhalefetin ve iktidarın ortak hareket etmesi gerektiğini belirtirken, yüzde 19,2'si ise hayır cevabını verdi.

