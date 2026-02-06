Oran öyle böyle değil! Türk halkı “Savaş çıkarsa ülkeyi Erdoğan yönetsin” dedi

GENAR Araştırma tarafından yayımlanan Ocak ayı verileri, Türkiye’nin en zor günlerinde halkın kime güvendiğini çarpıcı rakamlarla ortaya koydu. Katılımcıların yüzde 56,8’i "Olası bir savaş durumunda lider kim olmalı?" sorusuna tereddütsüz "Recep Tayyip Erdoğan" yanıtını verirken, muhalefet liderleri bu oranın oldukça gerisinde kaldı. Araştırmada ayrıca, dış politikada iktidar ve muhalefetin ortak hareket etmesi gerektiğine dair yüzde 68,6’lık ezici bir çoğunluğun talebi dikkat çekti.