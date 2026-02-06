Altında dalgalı seyir! Haftayı düşüşle kapatacak

Jeopolitik cephede ise Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile diplomatik bir çözümü tercih ettiğini vurgulayarak, üst düzey müzakereler için sabırlı olunacağını ve askeri seçeneklerin de bir olasılık olarak tutulacağını belirtti. Altın, hafta boyunca üst üste ikinci haftalık kaybına doğru ilerlemeye devam etti.