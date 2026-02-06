Altında dalgalı seyir! Haftayı düşüşle kapatacak
Altın ve gümüş fiyatları hareketli günler geçiriyor. Sert fiyat hareketlerine sahne olan değerli metaller bugün yatay seviyelerde işlem görmeye başladı. Altın, ons başına yaklaşık 4 bin 840 dolara yükselerek, piyasaların artan oynaklıkla mücadele ettiği bir ortamda önceki kayıplarını telafi etti. Geçen haftanın sonlarında başlayan dalgalanmalar devam ederek, metalin Ocak ayında defalarca rekor seviyelere ulaşmasının ardından oluşan satış baskısı nedeniyle yılbaşından bu yana elde ettiği kazanımların çoğunu sildi.