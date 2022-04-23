Gemideki Kur'an-ı Kerim'in dikkat çeken sırrı! Cihat Yaycı açıkladı

Türk ordusunun modern ve yenilikçi olduğu kadar geleneklerine sadık olduğunun da altını çizen Yaycı, Türk Deniz Kuvvetleri'nin köklü gelenekleri olduğunu belirterek şunları söyledi: "Türk donanması yüzlerce yıllık geleneklere sahiptir. Bunun sebebi Türklerin gemilerini evleri gibi görmesidir. Yeni evlenen insanların evlerine ilk girişlerinde Kur'an-ı Kerim ile girmesi Türk toplumunun geleneklerinden birisidir. Bu durum gemilerimizde de bu şekildedir. Gemiye ilk önce Kur'an-ı Kerim girer. Su üstü gemilerimizde ana direğin en üst noktasına, denizaltılarda ise inşa edilirken omurganın içine özel bir muhafaza ile Kur'an-ı Kerim yerleştirilir. Gemilerimizin bir fırtına veya tehlike atlattığı durumlarda mürettebatın yaptığı ilk iş Kur'an-ı Kerim’in yerinde olup olmadığına bakmaktır. Kur'an-ı Kerim’in gemilerimizi koruduğuna inanılır. Türk Deniz Kuvvetleri de geleneklerine bağlı bir yapılanma."