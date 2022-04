Gemideki Kur'an-ı Kerim'in dikkat çeken sırrı! Cihat Yaycı açıkladı

Tatbikatların mesaj amacı gütmemesine rağmen bazı mesaj alacak ülkeler olduğunu ekleyen Yaycı sözlerine, “Türkiye mesaj vermek istemiyor olsa bile elbette tatbikatları mesaj olarak algılayanlar olacaktır. Onların alacakları mesaj şudur: Türk Deniz Kuvvetleri her an her koşulda harekata hazır. Türk donanması son derece eğitimli, teknik bakımdan son derece güçlü ve neredeyse bütün gemilerini aynı anda faal tutabilen dünyadaki ender kuvvetlerden birisidir. Türk Deniz Kuvvetleri, sahip olduğu kabiliyet ile caydırıcı bir güç olduğunu kanıtlamıştır ve dosta güven, düşmana korku vermektedir" şeklinde devam etti. Yaycı, “Böyle bir tatbikatı planlamak ayrı bir başarıdır, gerçekleştirebilmek ayrı bir başarıdır ve sonuçlarına bakarak önlem alınması gereken yerlerin tespit edilmesi ayrı başarıdır” dedi.