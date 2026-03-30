Geleceğin işleri belli oldu! İşte yapay zekaya göre günde sadece üç saat çalışıp servet kazandıracak 5 meslek

Dünya ekonomisi hızla blokzincir (blockchain) teknolojisine ve kripto varlıklara kayıyor. İki şirket arasındaki ticaret, bankalar veya noterler olmadan doğrudan kodlardan oluşan "Akıllı Sözleşmeler" üzerinden saniyeler içinde gerçekleşiyor. Ancak bu kodların içinde küçücük bir açık olması, milyonlarca doların siber korsanlar tarafından anında çalınması anlamına geliyor. İşte "Akıllı Sözleşme Denetçileri", şirketler bu kodları piyasaya sürmeden önce sistemi inceleyen, güvenlik açıklarını arayan son derece elit yazılım dedektifleridir. Bu iş, saatlerce çalışmayı değil, inanılmaz bir odaklanmayı ve uzmanlığı gerektirir. Bir denetçi, evindeki bilgisayardan sisteme girip, yüz satırlık bir kodu inceleyip "Burada bir açık var" diyerek o hatayı düzelttiğinde, şirketin milyonlarca dolarını kurtarmış olur. Bu yüzden saatlik veya proje bazlı aldıkları ücretler dudak uçuklatıcı boyutlardadır. Zeka ve dikkatin, kol gücünü nasıl yendiğinin en kusursuz örneğidir.