  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Siyasi kulisler bu açıklamayla çalkalanıyor! MHP’deki istifa ve “ajan” krizinde Sedat Peker perdesi aralandı S-400'lerden sonra Tunguska'lar geliyor! Türk kamuoyu 'bu ikiyüzlülük' diyerek tepkili Herkes şaşkın! Müslüman ülke, “Nükleer kapasitemiz emrinizde” diyerek Türkiye’ye çağrı yaptı Geleceğin işleri belli oldu! İşte yapay zekaya göre günde sadece üç saat çalışıp servet kazandıracak 5 meslek Altın fiyatlarına Fed baskısı! MKE’den düşman füzelerini “kör” eden teknoloji! Denizlerin görünmez kalkanı BALKIN, havada keklik gibi avlayacak Türkiye, Suudi Arabistan ve Mısır’dan bomba adım! Dev üçlü, Hürmüz Boğazı’nı baypas edecek olay hamle için düğmeye bastı Keyifleri yerine getirecek gelişme: 5 Hermes İHA düşürüldü Savaş dört bir yanı sardı: F-16 savaş uçakları 'acil kodu' ile havaalanına inecek Savaşın Gölgesinde Altın Çakıldı: 2008'den Bu yana en sert aylık düşüş!
Yaşam
7
Yeniakit Publisher
Geleceğin işleri belli oldu! İşte yapay zekaya göre günde sadece üç saat çalışıp servet kazandıracak 5 meslek
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Geleceğin işleri belli oldu! İşte yapay zekaya göre günde sadece üç saat çalışıp servet kazandıracak 5 meslek

Geleneksel 8 saatlik ofis mesaisi dönemi kapanırken, yapay zeka kaldıraçlarını kullanan yeni nesil meslekler günde sadece birkaç saatlik çalışmayla yüksek kazanç vaat ediyor. Dijital Proje Koordinatörlüğü'nden Akıllı Sözleşme Denetçiliği'ne kadar birçok yeni alan, kol gücünün yerini stratejik zekaya bıraktığı bir ekonomi inşa ediyor. Bu yeni dünyada servet kazananlar en çok terleyenler değil; işin hamallığını yapay zekaya yaptırıp sadece orkestra şefliği yapanlar olacak.

Geleceğin ekonomisinde "çok çalışmak" yerini "akıllı çalışmaya" bırakıyor. Bir fabrikanın üretim bandında veya bir ofisin veri giriş departmanında harcanan 10 saatlik fiziksel emeğin değeri, bir yapay zeka algoritmasını doğru yönlendirerek 10 dakikada elde edilen sonucun yanında hızla eriyor. Yeni dünyanın elit çalışanları, araçları (yazılımları, AI botlarını, global ağları) kendi adlarına çalıştıran orkestra şefleri olacak. Bu mesleklerde kimse sizin bilgisayar başında kaç saat oturduğunuzla ilgilenmeyecek; tek geçer akçe "Üretilen Değer" ve "Sonuç" olacak. İşte çocuğunuzun kariyer planlarını yaparken veya kendi rotanızı yeniden çizerken mutlaka aklınızın bir köşesinde bulunması gereken muazzam iş alanları.

Geleceğin şirketleri, yüzlerce insanın aynı binada toplandığı devasa yapılar olmayacak. Ekipler dünyanın dört bir yanına dağılmış olacak ve bu dağınık yapıyı tek bir vizyon etrafında toplayacak süper yeteneklere ihtiyaç duyulacak. Bir Dijital Proje Koordinatörü, geleneksel bir müdür gibi takım elbiseyle toplantı odalarında saatler harcamaz. Onun ofisi X (Twitter), Instagram, Telegram grupları ve proje yönetim yazılımlarıdır. Asıl görevi işi bizzat yapmak değil, doğru işi doğru freelance çalışana delege etmek, sosyal medya kampanyalarının zamanlamasını yönetmek ve markanın dijital nabzını tutmaktır. Ekipler farklı saat dilimlerinde çalıştığı için, koordinatör günün sadece belirli saatlerinde (örneğin sabah 1 saat, öğleden sonra 2 saat) sisteme girip süreçleri kontrol eder, tıkanıklıkları açar ve çıkar. Yüksek bir iletişim becerisi ve organizasyon zekası gerektiren bu iş, inanılmaz bir özgürlük ve aynı oranda yüksek bir proje bazlı gelir sunar.

İnternet dünyasının yakıtı olan "İçerik", artık kelime kelime, saatlerce klavye başında ter dökerek yazılmıyor. ChatGPT, Gemini gibi dil modelleri saniyeler içinde binlerce kelimelik makaleler üretebilirken, şirketlerin artık düz metin yazarlarına değil; bu makineleri en mükemmel şekilde kullanabilen "Stratejistlere" ihtiyacı var. Bu yeni nesil uzman, markanın SEO (Arama Motoru Optimizasyonu) hedeflerini belirler. Yapay zekaya verilecek kusursuz komutları hazırlar, üretilen metinlerin arama motorlarında ilk sıraya çıkması için gereken anahtar kelime ve backlink mimarisini kurgular. Eskiden bir ekibin bir haftada üreteceği organik trafik çeken web içeriklerini, yapay zekayı bir asistan gibi kullanarak sadece birkaç saat içinde yayına hazır hale getirir. İşin hamallığını yapay zekaya yaptırıp, kendisi sadece kalite kontrol, strateji ve SEO kurgusuyla ilgilendiği için günde 2-3 saatlik bir beyin fırtınasıyla geleneksel bir yazarın kazancının katbekat fazlasını elde eder.

İnternette paylaştığımız her fotoğraf, üye olduğumuz her site ve yazdığımız her yorum devasa bir "Dijital Ayak İzi" bırakır. Gelecekte, özellikle üst düzey yöneticiler, politikacılar veya marka yüzleri için bu geçmiş verilerin temizlenmesi ve yönetilmesi, en az fiziksel güvenlikleri kadar önemli olacak. Dijital Ayak İzi Danışmanları, müşterilerinin internetteki varlıklarını tarayan, geçmişteki riskli paylaşımları yasal yollarla veya algoritmik manipülasyonlarla silen (veya arama sonuçlarında görünmez kılan) uzmanlardır. Aynı zamanda müvekkillerinin kişisel verilerinin reklam şirketlerinden gizlenmesi için kriptografik kalkanlar kurarlar. Bu son derece niş ve gizlilik gerektiren uzmanlık alanı, mesai saati kavramını tamamen ortadan kaldırır. Danışman, sistemi kurup temizliği başlattıktan sonra süreci otomatize eder ve çok az bir zaman harcayarak devasa danışmanlık ücretleri tahsil eder.

İnsanlar artık sadece fiziksel kafelerde veya toplantı salonlarında buluşmuyor. Sanal gerçeklik gözlüklerinin yaygınlaşmasıyla birlikte, şirketler dijital evrende (Metaverse) kendi genel müdürlüklerini, alışveriş merkezlerini ve etkinlik alanlarını inşa ediyorlar. Ancak bu dijital dünyaların mimarlara değil, sınırları olmayan "VR Mekan Tasarımcılarına" ihtiyacı var. Bu tasarımcılar, fizik kurallarının geçerli olmadığı bir evrende, insanların dijital avatarlarıyla içinde vakit geçirecekleri büyüleyici ofisler veya eğlence alanları modellerler. Sadece hayal gücü ve güçlü bir 3D modelleme bilgisi gerektiren bu iş, tamamen proje bazlıdır. Tasarımcı kahvesini alıp sahil kenarındaki şezlongunda sadece birkaç saat kod yazarak veya modelleme yaparak, devasa bir küresel markanın dijital mağazasını inşa edip teslim edebilir.

Dünya ekonomisi hızla blokzincir (blockchain) teknolojisine ve kripto varlıklara kayıyor. İki şirket arasındaki ticaret, bankalar veya noterler olmadan doğrudan kodlardan oluşan "Akıllı Sözleşmeler" üzerinden saniyeler içinde gerçekleşiyor. Ancak bu kodların içinde küçücük bir açık olması, milyonlarca doların siber korsanlar tarafından anında çalınması anlamına geliyor. İşte "Akıllı Sözleşme Denetçileri", şirketler bu kodları piyasaya sürmeden önce sistemi inceleyen, güvenlik açıklarını arayan son derece elit yazılım dedektifleridir. Bu iş, saatlerce çalışmayı değil, inanılmaz bir odaklanmayı ve uzmanlığı gerektirir. Bir denetçi, evindeki bilgisayardan sisteme girip, yüz satırlık bir kodu inceleyip "Burada bir açık var" diyerek o hatayı düzelttiğinde, şirketin milyonlarca dolarını kurtarmış olur. Bu yüzden saatlik veya proje bazlı aldıkları ücretler dudak uçuklatıcı boyutlardadır. Zeka ve dikkatin, kol gücünü nasıl yendiğinin en kusursuz örneğidir.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Fahri

Ülkemiz de kurumsal olmayan şirketler de 8 saat yerine 8 saat +4 saat mesai yapmak zorunda kalan emekçi çalışanlar kendilerine ve sevdiklerine yeterince zaman ayıramamakta bu durum evli erkek çalışanlara eşleri tarafından baskı uygulanmakta ve boşanma sebebi görünmekte
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23