Geçmeyen bel ağrısına 15 dakikada çözüm

Enjeksiyon ile bel bölgesindeki geçmeyen ağrı giderilebiliyor Cenk Ermol, açıklamasını şöyle sürdürdü: “Faset eklem enjeksiyonları, faset eklem ağrısını teşhis etmek için yaygın olarak kullanılır ve terapötik etkiler sağlayabilir. Faset eklem enjeksiyonları; aşınma, yıpranma olarak tanımlanan omurganın dejeneratif durumun neden olduğu ağrıyı tedavi eder. Bu enjeksiyonlar ve radyofrekans işlemi omurganın arkasındaki omurlar arasındaki faset eklem diye adlandırılan küçük eklemlere yapılır. Yapılan işlemlerde bu eklem noktaları ağrı tetik noktaları olup, bu noktalardaki ağrının giderilmesi hedeflenir. Bu sayede bel ve kalçaya yayılan ağrının da giderilmesine yardımcı olabilir.”