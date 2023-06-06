  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Sağlık
7
Geçmeyen bel ağrısına 15 dakikada çözüm

2023-06-06 10:43:53
Geçmeyen bel ağrısına 15 dakikada çözüm

Geçmeyen bel ağrısına girişimsel yöntemlerle 15 dakikada çözüm bulunabileceğini belirten Beyin Sinir Omurga Omurilik Cerrahisi Op. Dr. Cenk Ermol, “Bel ağrısında uygulanan radyofrekans ablasyonu yüzde 80 başarı oranı göstermiştir. Gerekirse, işlem tekrar edilebilir. İşlemler lokal anesteziyle yapılır. İşlem 10 ile 15 dakika arasında sürer, 45 dakika sonrada hasta evine gidebilir ve günlük yaşamına bir sorun yaşamadan devam edebilir” dedi.

#1
Foto - Geçmeyen bel ağrısına 15 dakikada çözüm

Bel omurgasının arasında disk denilen kıkırdak yapının dışarı doğru taşması sonucu bel fıtığı oluşuyor. Bel fıtıkları erken dönemlerde hastalarda bel ağrısı olarak ortaya çıkıyor. Ancak bu bel ağrısı bel fıtığı dışında, beldeki omurga kemik eklemlerinin birleşme noktasında ağrı duyu liflerinin zorlanmasına bağlı da gelişebiliyor. Bunun sonucunda da hastalar kronik bel ağrısı çekmeye başlıyor. Sonuçta her bel ağrısı bel fıtığı, her bel fıtığı da bel ağrısı olmayabiliyor. Bel ağrısına karşı son dönemlerde modern tıbbi yöntemler önemli bir çözüm yolu oluşturuyor. Memorial Antalya Hastanesi Beyin Sinir Omurga Omurilik Cerrahisi Bölümü’nden Op. Dr. Cenk Ermol, toplumda sıklıkla birbirine karıştırılan bel ağrısı ve bel fıtığına yönelik güncel tedavi yöntemleri hakkında bilgi verdi.

#2
Foto - Geçmeyen bel ağrısına 15 dakikada çözüm

Ameliyat gerektirmeyen bel ağrılarında girişimsel yöntemler Uzun süre oturarak veya ayakta çalışan, sürekli araç kullanarak çalışmak zorunda kalan meslek grubu çalışanlarında bel ağrısı şikayetleri oldukça fazla olduğunu ve günümüzde görülme sıklığının arttığına dikkat çeken Cenk Ermol, “Toplumda ameliyat gerektirmeyen bel ağrısı şikayeti sıkça görülmektedir. Son dönemlerde belden enjeksiyon ve radyofrekans tedavisi özellikle ameliyat gerektirmeyen hastalarda tercih edilen etkili yöntemler olarak ön plana çıkmıştır. Ancak daha çok bacağa vuran bir ağrı söz konusu olduğunda, fıtığın boyutları büyükse ve muayene öyküsü de dikkate alınarak hastaların ameliyata yönlendirmeleri gerekebilir” dedi.

#3
Foto - Geçmeyen bel ağrısına 15 dakikada çözüm

“Bel ağrıları ameliyatsız tedavi edilebilir” İlaç ve istirahat tedavisine yanıtsız bel ağrılı hastaların da artık ameliyatsız tedavi yöntemlerine başvurulabildiğini belirten Cenk Ermol, “Hastaların işlem sonrası konforu ve sonuçlarının iyi olması açısından bir takım güncel tedavi seçenekleri mevcuttur. Belden enjeksiyon yoluyla eklem noktalarına yapılan enjeksiyonlar olduğu gibi bir de kısa sürede yapılabilen radyoferekans tedavisi seçenekler arasındadır. Bunların her ikisi de daha çok bel ağrılarını tedavi etmeye yönelik yapılan işlemlerdir” açıklamasına yer verdi.

#4
Foto - Geçmeyen bel ağrısına 15 dakikada çözüm

Enjeksiyon ile bel bölgesindeki geçmeyen ağrı giderilebiliyor Cenk Ermol, açıklamasını şöyle sürdürdü: “Faset eklem enjeksiyonları, faset eklem ağrısını teşhis etmek için yaygın olarak kullanılır ve terapötik etkiler sağlayabilir. Faset eklem enjeksiyonları; aşınma, yıpranma olarak tanımlanan omurganın dejeneratif durumun neden olduğu ağrıyı tedavi eder. Bu enjeksiyonlar ve radyofrekans işlemi omurganın arkasındaki omurlar arasındaki faset eklem diye adlandırılan küçük eklemlere yapılır. Yapılan işlemlerde bu eklem noktaları ağrı tetik noktaları olup, bu noktalardaki ağrının giderilmesi hedeflenir. Bu sayede bel ve kalçaya yayılan ağrının da giderilmesine yardımcı olabilir.”

#5
Foto - Geçmeyen bel ağrısına 15 dakikada çözüm

Ağrılı bölgeye radyofrekans uygulaması konfor sağlıyor Radyofrekans nörotomi, belirli sinirleri hedeflemek ve ağrı sinyalleri gönderme yeteneklerini geçici olarak kapatmak için radyo dalgaları tarafından üretilen ısıyı kullandığını açıklayan Ermol, “Ağrılı bölgeye yakın deriden sokulan iğneler, radyo dalgalarını hedeflenen sinirlere iletir. Bel ağrısında uygulanan radyofrekans ablasyonu yüzde 80 başarı oranı göstermiştir. Gerekirse, işlem tekrar edilebilir. İşlemler lokal anesteziyle yapılır. Arkadaki eklem noktalarına uygulanan iğne ile enjeksiyon veya radyofrekans tedavisi yöntemiyle buralardaki ağrı duyu lifleri bloke edilir. Böylelikle hastanın bel ağrısının ortadan kalkması sağlanır. İşlem 10 ile 15 dakika arasında sürer, 45 dakika sonrada hasta evine gidebilir ve günlük yaşamına bir sorun yaşamadan devam edebilir” dedi.

#6
Foto - Geçmeyen bel ağrısına 15 dakikada çözüm

Sürekli ağrı kesici kullanımına son veriyor Kronik bel ağrılarında başvurulan girişimsel yöntemlerle hastaların sürekli ağızdan ağrı kesici veya kas gevşetici ilaç almasına gerek kalmadığını belirten Op. Dr. Cenk Ermol, “Bu işlemler uzun etkili sonucu olan tedavi yöntemleridir ve ortalama 40-60 yaş grubuna daha çok uygulanır. Aktif çalışma hayatı olan hastalar için de etkili bir tedavidir. Bel ağrısından korunmak ve omurga sağlığına dikkat etmek için bunlara özen gösterin; kontrolsüz hareketlerden kaçının. Uzun süre oturarak çalışıyorsanız birkaç saat sonra kısa mesafeli yürüyüş yapın. Otururken bel desteği kullanın ya da sandalye seçiminizde omurganıza uygun olanı tercih edin omurga çevreleyen kasları güçlendirmek için egzersiz yapın. Özellikle kuru soğuk havalarda belinizi sıcak tutmaya özen gösterin. Aşırı kilonuz varsa vermeye çalışın. Sıkça sırtüstü yüzün” sözlerine yer verdi.

Şaka değil gerçek
Gündem

Şaka değil gerçek

CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, cumhurbaşkanlığı seçimlerini değerlendirdiği bir konuşmasında "Cumhurbaşkanlığı seçimi sadece İzmir’de..
Kılıçdaroğlu halkın iradesini yok saydı! TBMM'deki saygısızlığına utanmaz savunma
Siyaset

Kılıçdaroğlu halkın iradesini yok saydı! TBMM'deki saygısızlığına utanmaz savunma

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı 12. kez seçim kaybeden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM'de ayağa kalkmama skandalını, "Bir parti gen..
Genelkurmay Başkanı Avsever'in darbe gecesi duruşu gündem oldu!
Sosyal Medya

Genelkurmay Başkanı Avsever'in darbe gecesi duruşu gündem oldu!

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Genelkurmay Başkanlığı görevine geçici olarak Musa Avsever atandı...
Şimdi herkes bunu konuşuyor! Abdulhamit Han-Erdoğan videosu olay oldu
Gündem

Şimdi herkes bunu konuşuyor! Abdulhamit Han-Erdoğan videosu olay oldu

Erdoğan’ın konuğuna oturmasını işaret ettiği görüntü TRT1 de yayımlanan Payitaht dizisindeki bir sahneye benzeyince o video tekrar gündem ol..
Başaramadılar şimdi birleşiyorlar! Genel Başkan kim olacak
Gündem

Başaramadılar şimdi birleşiyorlar! Genel Başkan kim olacak

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde topyekün Başkan Erdoğan’ın karşısına çıkarak büyük hezimete uğrayan, seçime CHP listelerinden katılan DEVA Par..
Necmettin Erbakan Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi...YÖK'ten
Eğitim

Necmettin Erbakan Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi...YÖK'ten "engelsiz üniversiteler"e ödül

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, 'Engelsiz Üniversite Ödülleri' için bu yıl 97 üniversiteden toplam 1091 başvuru ald..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23