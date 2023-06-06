2023-06-06 10:43:53 Geçmeyen bel ağrısına 15 dakikada çözüm
Geçmeyen bel ağrısına girişimsel yöntemlerle 15 dakikada çözüm bulunabileceğini belirten Beyin Sinir Omurga Omurilik Cerrahisi Op. Dr. Cenk Ermol, “Bel ağrısında uygulanan radyofrekans ablasyonu yüzde 80 başarı oranı göstermiştir. Gerekirse, işlem tekrar edilebilir. İşlemler lokal anesteziyle yapılır. İşlem 10 ile 15 dakika arasında sürer, 45 dakika sonrada hasta evine gidebilir ve günlük yaşamına bir sorun yaşamadan devam edebilir” dedi.