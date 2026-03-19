Galatasaraylı Hasan Şaş’tan Galatasaray için korkutan senaryo: Osimhen olmazsa...

Selma Savcı Giriş Tarihi:

Galatasaray efsanesi Hasan Şaş'tan çok konuşulacak açıklamalar geldi.

1
#1
Galatasaray’ın Liverpool karşısında aldığı farklı mağlubiyeti değerlendiren Hasan Şaş, Osimhen’in sakatlığının lig performansını etkileyeceğini belirtirken, sarı-kırmızılıların Avrupa macerası son 16 turunda sona erdi.

#2
Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında Liverpool karşısında aldığı 4-0’lık yenilgi, Hasan Şaş tarafından değerlendirildi.

#3
Şaş, kolunda kırık tespit edilen Victor Osimhen’in sakatlığının sarı-kırmızılıların lig performansını doğrudan etkileyeceğini öne sürdü.

#4
Liverpool deplasmanında farklı mağlubiyet yaşayan Galatasaray, bu sonuçla Şampiyonlar Ligi’ne son 16 turunda veda etti. Mücadelede Victor Osimhen ve Noa Lang sakatlık yaşadı. Sarı-kırmızılı ekibin son durumunu değerlendiren Hasan Şaş, açıklamalarını sporON YouTube kanalında paylaştı. Şaş’ın görüşleri şu şekilde aktarıldı:

#5
"Victor Osimhen'in dönmemesi Galatasaray için çok büyük sıkıntı. Çünkü bugün baktığımız zaman gerçekleri konuşmak lazım."

#6
"Ben, Icardi'nin bir Osimhen seviyesine geleceğini hiç düşünmüyorum. Osimhen'e bir şey olursa Galatasaray'a da bir şey olur, Türkçesi bu. Osimhen'e bir şey olursa ligde de Galatasaray'a bir şey olur."

#7
"Orada Barış Alper Yılmaz'ı oynatabilir, dönerse Noa Lang olabilir. Tabii sonra düşünülecek şeyler ama Osimhen olmadan Galatasaray bir şeye benzemez. Rakibin çıkmamasına neden olan, hava toplarında iyi olan, presleri iyi olan Osimhen'in olmaması Galatasaray'ı etkiler."

