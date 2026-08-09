Galatasaray'ın yüzüne bir kapı daha kapandı! Taraftarlar resmen şok geçirecek...
Sarı-kırmızılıların transfer gündeminde yer alan Rus genç yetenek Aleksey Batrakov için kulübü Lokomotiv Moskova’dan resmi açıklama geldi.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Sarı-kırmızılıların transfer gündeminde yer alan Rus genç yetenek Aleksey Batrakov için kulübü Lokomotiv Moskova’dan resmi açıklama geldi.
Rus temsilcisi, Galatasaray dâhil hiçbir kulüple görüşme yapılmadığını ve oyuncunun takımdan ayrılmasına izin verilmeyeceğini duyurdu.
Yaz transfer döneminde kadrosunu güçlendirme çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da sıcak bir gelişme yaşandı.
Rusya Premier Ligi ekiplerinden Lokomotiv Moskova, orta saha oyuncusu Aleksey Batrakov’un transfer durumu hakkında çıkan iddialara son noktayı koydu.
Rus kulübünden yapılan resmi açıklamada, transfer iddialarının gerçeği yansıtmadığı vurgulandı. Lokomotiv Moskova yönetimi tarafından paylaşılan metinde şu ifadelere yer verildi:
- Bugün itibarıyla Lokomotiv Futbol Kulübü, Galatasaray veya diğer kulüplerle herhangi bir görüşme yürütmemektedir ve kilit oyuncusu ile altyapısından yetişen Aleksey Batrakov'un kulüpten ayrılma ihtimalini değerlendirmemektedir.
Lokomotiv Moskova altyapısından yetişen ve sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken 19 yaşındaki oyuncunun kulüple olan sözleşmesi devam ediyor. Yapılan sert açıklamanın ardından Galatasaray'ın bu transferdeki girişimlerini tamamen sonlandırması ve alternatif isimlere yönelmesi bekleniyor.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23