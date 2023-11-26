Galatasaray’ın bu yıl 99 golünün 35’ini o yıldız oyuncu kaydetti! Cimbom 2023'teki 100. golünü bekliyor!

Sarı-kırmızılılarda Arjantinli yıldız Mauro Icardi, atılan 99 golün yüzde 35'ine imza attı. "Cimbom"un bu yıl 44 resmi müsabakada kaydettiği gollere 24 farklı oyuncu ismini yazdırdı. Geçen sezonki şampiyonlukta ve bu sezonki iyi gidişte başrolü oynayan Icardi, 2023'te takımının en golcü oyuncusu oldu. Icardi, bulunan 99 golün 35'ine imza attı. Arjantinli santrforu 9 golle Kerem Aktürkoğlu ve 8 golü olan Dries Mertens takip etti. Futbolcu Gol sayısı Mauro Icardi 35 Kerem Aktürkoğlu 9 Dries Mertens 8 Wilfried Zaha 6 Serigo Oliveira, Nicolo Zaniolo 5 Abdülkerim Bardakcı, Milot Rashica 4 Halil Dervişoğlu, Sacha Boey, Fredrik Midtsjö, Barış Alper Yılmaz, Bafetimbi Gomis, Juan Mata 2 Angelino, Cedric Bakambu, Tete, Davinson Sanchez, Hakim Ziyech, Victor Nelsson, Leo Dubois, Yunus Akgün, Kaan Ayhan 1 Not: Galatasaray'ın hükmen kazandığı 2 maçtaki 6 gol istatistiklerde yer almamıştır. Not: Sarı-kırmızılıların 2 golünü rakip futbolcular kendi kalesine attı.