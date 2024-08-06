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Spor
15
Galatasaray’dan Süper Kupa’yı unutturacak transfer! Wilfried Zaha’nın yerine dünya yıldızı geliyor

2024-08-06 07:26:27
Galatasaray’dan Süper Kupa’yı unutturacak transfer! Wilfried Zaha’nın yerine dünya yıldızı geliyor

Süper Lig'de son 2 sezonun şampiyonu Galatasaray, geçtiğimiz günlerde oynanan Süper Kupa'da tarihi bir hezimet yaşadı. Beşiktaş'a karşı beklenmedik bir şekilde 5-0 mağlup olan sarı-kırmızılı takımın moralleri alt üst oldu. Yenilginin hemen ardından Gabriel Sara transferini açıklayan Galatasaray, Süper Kupa hezimetini unutturacak flaş bir transferin daha peşinde. Dünya yıldızı, takımdan ayrılması beklenen Wilfried Zaha'nın yerine gelecek. İşte son dakika haberinin detayları…

#1
Foto - Galatasaray’dan Süper Kupa’yı unutturacak transfer! Wilfried Zaha’nın yerine dünya yıldızı geliyor

Beşiktaş ile oynanan Süper Kupa maçında tarihi bir yenilgi yaşayan Galatasaray, transferde flaş adımlar atmaya hazırlanıyor.

#2
Foto - Galatasaray’dan Süper Kupa’yı unutturacak transfer! Wilfried Zaha’nın yerine dünya yıldızı geliyor

Süper Lig'in başlamasına kısa süre kala yaşanan ağır mağlubiyet, takımda ve taraftarda moralleri alt üst etti.

#3
Foto - Galatasaray’dan Süper Kupa’yı unutturacak transfer! Wilfried Zaha’nın yerine dünya yıldızı geliyor

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 25 yaşındaki Gabriel Sara'nın transferi konusunda Norwich City ile anlaşmaya varıldığı duyuruldu.

#4
Foto - Galatasaray’dan Süper Kupa’yı unutturacak transfer! Wilfried Zaha’nın yerine dünya yıldızı geliyor

Sara'nın transferi için Norwich City'ye 3 sezona yayılmış 9 eşit taksitle 18 milyon avro bonservis bedeli ödeneceği bildirildi.

#5
Foto - Galatasaray’dan Süper Kupa’yı unutturacak transfer! Wilfried Zaha’nın yerine dünya yıldızı geliyor

Beş yıllık anlaşmaya varılan Brezilyalı futbolcuya sezon başına 2 milyon 750 bin avro ücret ödeneceği ifade edildi.

#6
Foto - Galatasaray’dan Süper Kupa’yı unutturacak transfer! Wilfried Zaha’nın yerine dünya yıldızı geliyor

ZAHA KRİZİ PATLAK VERDİ Öte yandan Süper Kupa maçında Okan Buruk'un da belirttiği şekilde Wilfried Zaha krizi yaşandı. Tecrübeli çalıştırıcı, Zaha'ya verdiği taktiklerin takıma yanlış aktarıldığını söyledi.

#7
Foto - Galatasaray’dan Süper Kupa’yı unutturacak transfer! Wilfried Zaha’nın yerine dünya yıldızı geliyor

Bunun üzerine yıldız futbolcunun biletini kesen Okan Buruk, onun yerine de bir başka yıldız futbolcunun transferini istedi. İşte son dakika haberinin detayları…

#8
Foto - Galatasaray’dan Süper Kupa’yı unutturacak transfer! Wilfried Zaha’nın yerine dünya yıldızı geliyor

MEMPHIS DEPAY GÜNDEMDE Cimbom'un, son olarak Atletico Madrid forması giyen Memphis Depay'ı yeniden gündemine aldığı iddia edildi. Yıldız futbolcunun bonservisi elinde bulunuyor.

#9
Foto - Galatasaray’dan Süper Kupa’yı unutturacak transfer! Wilfried Zaha’nın yerine dünya yıldızı geliyor

İtalyan basınının geçtiğimiz haftalarda yaptığı haberlere göre Depay, Galatasaray'dan bonuslar hariç 5 milyon Euro yıllık ücret talep ettiği belirtilmişti.

#10
Foto - Galatasaray’dan Süper Kupa’yı unutturacak transfer! Wilfried Zaha’nın yerine dünya yıldızı geliyor

Hollandalı oyuncu ile İtalyan devi Inter de yakından ilgileniyor.

#11
Foto - Galatasaray’dan Süper Kupa’yı unutturacak transfer! Wilfried Zaha’nın yerine dünya yıldızı geliyor

Öte yandan haberde Memphis Depay'ın maaş talebinden de bahsedildi. Buna göre Hollandalı futbolcu, bonuslar hariç yıllık net 5 milyon euro talep ediyor.

#12
Foto - Galatasaray’dan Süper Kupa’yı unutturacak transfer! Wilfried Zaha’nın yerine dünya yıldızı geliyor

Son detaylara göre Galatasaray yönetimi dünyaca ünlü yıldız Memphis Depay için son kozunu oynamak için harekete geçti.

#13
Foto - Galatasaray’dan Süper Kupa’yı unutturacak transfer! Wilfried Zaha’nın yerine dünya yıldızı geliyor

Kariyerinde Manchster United, Barcelona ve Lyon gibi önemli kulüpler top koşturan Depay, geride bıraktığımız sezonda Atletico Madrid ile toplam 31 maça çıktı.

#14
Foto - Galatasaray’dan Süper Kupa’yı unutturacak transfer! Wilfried Zaha’nın yerine dünya yıldızı geliyor

1205 dakika süre alan 30 yaşındaki futbolcu, 9 gol, 2 asistlik istatistik yakalamıştı.

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