  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Hadi canım sen de... Dönerin fiyatını görenler gözlerine inanamadı Türkiye kendi bağımsızlığını ilan ediyor! ROKETSAN’ın gizli fırlatma üssü ve dev roketleri deşifre oldu Türkiye'ye verdiği sözü tutmayan Çinli otomobil markası BYD işte şimdi hapı yuttu: Ankara duyurdu 7 il için sarı kodlu kuvvetli yağış uyarısı! Rusya’dan dikkat çeken “Mekke” açıklaması: Memnuniyet verici Tüm planlar bir anda değişti! Bakanlıklar tek tek taşınıyor Türkiye’nin en ucuz ve en pahalı şehirleri açıklandı: Zirvedeki il herkesi şaşırttı Fon soruşturmasında gündeme oturacak gelişme: O isim 680 milyon lirayı iade etme kararı aldı Katil İsrail’in ipliğini, İsrailli kadın asker pazara çıkardı! Sustu sustu, sonunda her şeyi anlattı Milyonlarca vatandaşa kötü haber: Zam gece yarısı maalesef resmileşti
Ekonomi
8
Yeniakit Publisher
Ukrayna'ya Türk devi şoku: Kiev'in yaptığı yanına kar kalmadı

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Ukrayna'ya Türk devi şoku: Kiev'in yaptığı yanına kar kalmadı

Ukrayna'nın Türk şirketiyle yaptığı sözleşmeyi haksız yere fesh etmesi üzerine açılan davada karar verildi. Kiev yönetimi haksız bulundu.

1
#1
Foto - Ukrayna'ya Türk devi şoku: Kiev'in yaptığı yanına kar kalmadı

Patronlar Dünyası'nda yer alan habere göre,Türk inşaat şirketi Onur Taahhüt, Ukrayna'da Kiev-Odesa otoyolunun onarımına ilişkin alacakları nedeniyle devlet kurumuna karşı yürüttüğü hukuk mücadelesini kazandı.

#2
Foto - Ukrayna'ya Türk devi şoku: Kiev'in yaptığı yanına kar kalmadı

Ukrayna Yüksek Mahkemesi bünyesindeki Ticaret Temyiz Mahkemesi, 14 Ekim 2026 tarihli kararıyla, Ukrayna Altyapı Yeniden İnşa ve Geliştirme Devlet Ajansı'nın itirazlarını reddetti. Böylece Türk şirketinin 1,09 milyar grivnayı (yaklaşık 1,2 milyar TL) aşan alacağının tahsiline ilişkin mahkeme kararı kesinleşti.

#3
Foto - Ukrayna'ya Türk devi şoku: Kiev'in yaptığı yanına kar kalmadı

Uyuşmazlık, Ocak 2020'de Ukrayna'nın karayollarından sorumlu devlet kurumu Ukravtodor ile Onur arasında imzalanan sözleşmeden kaynaklandı. Anlaşma, M-05 Kiev-Odesa otoyolunun üç bölümünde kapsamlı onarım çalışmalarını kapsıyordu. Projenin Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile Avrupa Yatırım Bankası'ndan (EIB) sağlanacak kredilerle finanse edilmesi, katma değer vergisinin ise Ukrayna devlet bütçesinden karşılanması öngörülüyordu.

#4
Foto - Ukrayna'ya Türk devi şoku: Kiev'in yaptığı yanına kar kalmadı

Ancak uluslararası finans kuruluşlarının kaynak aktarımının durması ve projenin devlet bütçesine alınmaması nedeniyle ödeme sorunları ortaya çıktı. Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından koşulların ağırlaşması üzerine Onur, Aralık 2022'de sözleşmeyi feshetti.

#5
Foto - Ukrayna'ya Türk devi şoku: Kiev'in yaptığı yanına kar kalmadı

Uluslararası FIDIC sözleşme kuralları kapsamında görev yapan bağımsız mühendis, fesih işlemini onaylayarak şirketin alacaklarına ilişkin nihai ödeme belgesi düzenledi. Belgede 21,2 milyon avro ana para alacağı ve 172,4 milyon grivna (yaklaşık 190 milyon TL) KDV ödemesi yer aldı.

#6
Foto - Ukrayna'ya Türk devi şoku: Kiev'in yaptığı yanına kar kalmadı

Onur, alacaklarını tahsil edememesi üzerine Mart 2024'te dava açtı. Kiev Ticaret Mahkemesi, devlet kurumunun şirkete 918,5 milyon grivna (yaklaşık 1,01 milyar TL) ana para, 172,45 milyon grivna (yaklaşık 190 milyon TL) KDV ve 1 milyon grivnayı (yaklaşık 1,1 milyon TL) aşan yargılama gideri ödemesine karar verdi. Toplam ödeme yükümlülüğü yaklaşık 1,09 milyar grivnaya (1,2 milyar TL) ulaştı. Ukrayna Altyapı Yeniden İnşa ve Geliştirme Devlet Ajansı, uluslararası finansmanın kesilmesini, bütçede yeterli kaynak bulunmamasını ve sözleşmedeki tahkim hükmünü gerekçe göstererek karara itiraz etti. Ajans ayrıca yapılan işlere ilişkin Ukrayna mevzuatında öngörülen standart kabul belgelerinin bulunmadığını savundu. Yüksek Mahkeme ise uluslararası FIDIC kurallarına göre bağımsız mühendis tarafından düzenlenen ödeme belgesinin yapılan işlerin kapsamını ve bedelini kanıtlamak için yeterli olduğuna hükmetti. Mahkeme, devlet bütçesinde ödenek bulunmamasının kamu kurumlarını sözleşmeden doğan ödeme yükümlülüklerinden kurtarmayacağını da vurguladı.

#7
Foto - Ukrayna'ya Türk devi şoku: Kiev'in yaptığı yanına kar kalmadı

Dava sürecinde Mart 2025'te Onur aleyhine verilen bir temyiz kararı, Kasım 2025'te Yüksek Mahkeme tarafından bozuldu ve dosya yeniden incelenmek üzere alt mahkemeye gönderildi. Temmuz 2026'da Kuzey Ticaret Temyiz Mahkemesi, Onur lehine verilen ilk derece kararını onayladı. Ukrayna Yüksek Mahkemesi'nin 14 Ekim'deki son kararıyla devlet kurumunun itirazları reddedildi. Böylece Türk şirketinin alacağına ilişkin karar kesinleşmiş oldu. Mahkeme kararının ardından alacağın tahsiline yönelik hukuki süreç devam ederken, ödemenin fiilen gerçekleştirildiğine ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Özlem Çerçioğlu, şehit anasının elini öpüp acısını paylaştı
Gündem

Özlem Çerçioğlu, şehit anasının elini öpüp acısını paylaştı

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde hudut geçişi olayına müdahale esnasında çıkan çatışmada ş..
İslam düşmanlığı sınav binasına kadar sıçradı! Kocaeli'de din görevlisi adayına skandal takke engeli!
Eğitim

İslam düşmanlığı sınav binasına kadar sıçradı! Kocaeli'de din görevlisi adayına skandal takke engeli!

Kocaeli Cahit Elginkan Anadolu Lisesi'nde düzenlenen Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) sınavında skandal bir olay yaşandı.
Fenerbahçe - Liverpool maçının hakemi açıklandı
Spor

Fenerbahçe - Liverpool maçının hakemi açıklandı

Şampiyonlar Ligi’nde temsilcimiz Fenerbahçe’nin Liverpool ile karşılaşacağı maçta Fransız hakem Clement Turpin düdük çalacak...
Fenerbahçe Samandıra Tesisleri'nde dev kriz! Aziz Yıldırım kulübü dışarıya şikayet eden futbolcuların peşine düştü!
Spor

Fenerbahçe Samandıra Tesisleri'nde dev kriz! Aziz Yıldırım kulübü dışarıya şikayet eden futbolcuların peşine düştü!

Başkanlık yarışını kaybettikten sonra Beşiktaş-Kasımpaşa maçında konuşan Hakan Safi'nin "Bazı futbolcularla görüştüm, moralleri çok bozuk ve..
Galatasaray'da bir istifa şoku daha! Başkan Vekili de görevini bıraktı
Spor

Galatasaray'da bir istifa şoku daha! Başkan Vekili de görevini bıraktı

Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Abdullah Kavukcu istifa ettiğini açıkladı. Bugün ayrıca Galatasaray'ın 2. Başkanı Metin Öztürk de yap..
ABD’de dikkat çeken kopuş! Binlerce kişi tek tek vazgeçiyor
Gündem

ABD’de dikkat çeken kopuş! Binlerce kişi tek tek vazgeçiyor

ABD’de yıllardır devam eden eğilim 2026’da dikkat çekici bir seviyeye ulaştı. Federal Sicil verilerine göre yalnızca yılın ilk dokuz ayında ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23