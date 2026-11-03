Ukrayna'ya Türk devi şoku: Kiev'in yaptığı yanına kar kalmadı

Onur, alacaklarını tahsil edememesi üzerine Mart 2024'te dava açtı. Kiev Ticaret Mahkemesi, devlet kurumunun şirkete 918,5 milyon grivna (yaklaşık 1,01 milyar TL) ana para, 172,45 milyon grivna (yaklaşık 190 milyon TL) KDV ve 1 milyon grivnayı (yaklaşık 1,1 milyon TL) aşan yargılama gideri ödemesine karar verdi. Toplam ödeme yükümlülüğü yaklaşık 1,09 milyar grivnaya (1,2 milyar TL) ulaştı. Ukrayna Altyapı Yeniden İnşa ve Geliştirme Devlet Ajansı, uluslararası finansmanın kesilmesini, bütçede yeterli kaynak bulunmamasını ve sözleşmedeki tahkim hükmünü gerekçe göstererek karara itiraz etti. Ajans ayrıca yapılan işlere ilişkin Ukrayna mevzuatında öngörülen standart kabul belgelerinin bulunmadığını savundu. Yüksek Mahkeme ise uluslararası FIDIC kurallarına göre bağımsız mühendis tarafından düzenlenen ödeme belgesinin yapılan işlerin kapsamını ve bedelini kanıtlamak için yeterli olduğuna hükmetti. Mahkeme, devlet bütçesinde ödenek bulunmamasının kamu kurumlarını sözleşmeden doğan ödeme yükümlülüklerinden kurtarmayacağını da vurguladı.