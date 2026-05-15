Batan geminin malları! Fransız devi oyuncuları satışa çıkardı!
Fransa Lig 1' in son 6 haftasına girilirken, girdiği dar boğazdan çıkamayan Marsilya oyuncularını satışa çıkardı.
Marsilya'nın satış listesine koyduğu isimler arasında dünyaca ünlü yıldızlar yer aldı. İşte Marsilya'nın satış listesi:
Amine Gouiri (Forvet, 26)
Quinten Timber (Orta Saha, 24)
Nayef Aguerd (Stoper, 30)
Leonardo Balerdi (Stoper/Kaptan, 27)
Pierre-Emile Højbjerg (Orta Saha, 30)
Gerónimo Rulli (Kaleci, 33)
Emerson Palmieri (Sol Bek, 31)
Himad Abdelli (Orta Saha, 26)
Tochukwu Nnadi (Orta Saha, 22)
Bilal Nadir (Orta Saha, 22)
Geoffrey Kondogbia (Orta Saha, 33)
Jeffrey de Lange (Kaleci, 28)
Hamed Traore (Sol Kanat, 26)
Igor Paixão (Kanat, 25)
Pierre-Emerick Aubameyang (Forvet, 36)
Mason Greenwood (Forvet, 24)/ kaynak: haber7
