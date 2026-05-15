Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri belli oldu! Türkiye hangi devleri geride bıraktı? İşte 2026’nın yenilmez gökyüzü orduları
Global Firepower tarafından yayınlanan 2026 yılı "Dünyanın En Güçlü Hava Kuvvetleri" raporunda Türkiye, yerli ve milli projelerinin katkısıyla tarihi bir yükseliş gerçekleştirdi. KAAN ve insansız savaş platformlarındaki teknolojik hamleler TSK’yı 8. sıraya taşırken, Türkiye listede Fransa gibi dünya devlerini geride bırakmayı başardı. Zirvedeki ABD’nin ardından Rusya ve Çin yerini korurken, Türkiye’nin bu yükselişi küresel savunma dengelerinde kartların yeniden dağıtılmasına neden oldu.