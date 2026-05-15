Türkiye'den savaş gemisi alıp ismini değiştirdiler: İstanbul'dan ilerlemeye başladı
Türkiye'den TCG Akhisar gemisini satın alan ülke ismini değiştirme kararı aldı. Yeni ismiyle Türk sularında görülen gemi Karadeniz'e doğru ilerlemeye başladı.
MilDefin tarafından paylaşılan görüntülerde, Romanya Deniz Kuvvetleri envanterine katılması planlanan Hisar sınıfı açık deniz karakol gemisi TCG Akhisar’ın (P-1220) yeni kimliğiyle ilk kez İstanbul Boğazı’nda görüntülendiği görüldü. Türkiye’den Romanya’ya satış süreci devam eden geminin yeni borda numarasının “261”, yeni adının ise “CAm. Roman” olduğu dikkat çekti.
ASFAT koordinasyonunda geliştirilen ve Türk savunma sanayiinin son dönemde öne çıkan platformlarından biri olan Hisar sınıfı açık deniz karakol gemileri; keşif, gözetleme, devriye, düzensiz göçle mücadele, deniz güvenliği ve kritik altyapıların korunması gibi çok amaçlı görevler için tasarlanıyor. Modern sensör sistemleri, yüksek seyir kabiliyeti ve uzun süre denizde kalabilme kapasitesiyle öne çıkan platformlar, özellikle Karadeniz’de artan güvenlik ihtiyaçları nedeniyle bölge ülkelerinin dikkatini çekiyor.
İstanbul Boğazı geçişi sırasında TCG Akhisar’a kardeş gemisi TCG Koçhisar’ın (P-1221) da eşlik ettiği görüldü. İki savaş gemisi daha sonra birlikte Karadeniz’e açıldı. Geçiş sırasında gemilerin yeni konfigürasyonları ve Romanya Donanması’na uygun hale getirilen bazı detayları da ilk kez görüntülere yansıdı.
Romanya’nın söz konusu gemiyi tedarik etme kararının arkasında ise Karadeniz’de artan askeri hareketlilik ve deniz güvenliği ihtiyacı bulunuyor. Özellikle Rusya-Ukrayna savaşı sonrası bölgede keşif, gözetleme ve hızlı reaksiyon kapasitesini artırmak isteyen Bükreş yönetimi, modern açık deniz karakol gemileriyle donanmasını güçlendirmeyi hedefliyor.
Türk savunma sanayii açısından da bu satış, yerli askeri gemi projelerinin uluslararası pazardaki etkisini göstermesi bakımından önem taşıyor. Daha önce çeşitli ülkelere korvet, hücumbot ve destek gemisi ihraç eden Türkiye, Hisar sınıfı platformlarla Avrupa pazarında da varlığını artırmaya hazırlanıyor.
