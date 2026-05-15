CHP'nin ağır topu Mehmet Sevigen, partisine fena saydırdı! "Pavyon" detayı tam bomba
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

CHP’nin ağır topu Mehmet Sevigen, partisine fena saydırdı! “Pavyon” detayı tam bomba

Yolsuzluk ve rüşvet soruşturmalarının yanında Genel Merkez'in baskısı altında tutulan belediye başkanlarının istifalarıyla sarsılan CHP'de gelinen nokta partiye uzun yıllar emek veren eski Devlet Bakanı Mehmet Sevigen'i küplere bindirdi. Sevigen, Kemal Kılıçdaroğlu dahil pek çok partili isme çağrı yaparak "Ne zaman harekete geçeceksiniz?" diye sordu. Sevigen ayrıca partiyi eleştirilecek duruma düşüren isimleri de sayarak "Partinin pavyonu var artık arkadaşlar. Güle güle kullanın." dedi.

Eski Devlet Bakanı Mehmet Sevigen, TGRT Haber'de katıldığı programda CHP'nin mevcut durumuna sert eleştiriler getirerek parti içindeki birçok isme harekete geçme çağrısında bulundu. Yönetimi altında olduğu çoğu belediyenin yolsuzluk ve rüşvet soruşturmalarına konu olması, birçok belediye başkanının tutuklu olması ve 7. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun kaybettiği kurultayla ilgili şaibeler nedeniyle gündemden düşmeyen CHP'yle ilgili eski Devlet Bakanı ve partinin eski Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Sevigen âdeta açtı ağzını yumdu gözünü.

Mehmet Sevigen, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'le ilgili para iddialarına ve Afyonkarahisar Belediye Başkanı'nın AK Parti'ye geçiş sürecini hazırlayan mesajlaşmalara değinerek, mevcut yönetimin yolsuzluk ve şaibe iddialarıyla anılmasını eleştirdi. Sevigen, Kılıçdaroğlu dahil olmak üzere partinin eski ve mevcut yöneticilerine, milletvekillerine ve ilçe başkanlarına bu gidişata karşı sessiz kalmamaları ve harekete geçmeleri çağrısı yaptı. Partinin para, şaibe ve kadınla anılır hale geldiğini belirten Sevigen, CHP'nin geçmişteki duruşundan uzaklaştığını ifade etti. Partinin bir şirket gibi yönetildiğini, belirli kişilerin yakınlarını yerleştirdiğini ve rant elde ettiğini iddia etti.

Sevigen, milletvekillerinin 30 ilçe başkanının aksine bildiri hazırlamamasını sorguladı ve partiye sahip çıkılması çağrısında bulundu. TGRT Haber'in Taksim Meydanı programında konuşan Sevigen, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'le ilgili son dönemde ortaya çıkan para iddialarına ve Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ı AK Parti'ye geçiren süreci hazırlayan mesajlaşmalardan bahsederek Kılıçdaroğlu da dahil pek çok CHP'li isme harekete geçme çağrısı yaptı. Sevigen, zaman zaman duygulandığı konuşmasında şu ifadeleri kullandı: "Genel başkana para verdim." diyor ve Genel Başkan bunu ben almadım demiyor. Çıkıyor başkalarını suçluyor. 'Bunları kim yayınlıyor?' diyor. Belediye başkanlarına bağırıyor. Onlara hakaret ediyor. Kadın milletvekillerine sahip çıkmıyor. Bu kadın milletvekili adını geçiren bu alçak adam şerefsiz, namussuz üç kağıtçı bu belediye başkanını getiriyor. Belediye başkan adayı yapıyor ve ihraç etmiyor partiden. Bir ay bekletiyor. 'Boşan' demeyeceksin ona sen. Diyeceksin ki 'Kızım ailenle bir sorun varsa biz gelelim. Kemal Bey senin yakının. Çoluk çocuğunuz var. Niye ayrılıyorsunuz?' diyeceğine 'Ayrıl sen kocandan böyle bir problem varsa biz sana sahip çıkarız.' Arka taraf tarafında söylemiyoruz. Çok ayıp, çok aşağılık bir laf var onun arkasında."

Şimdi bu Genel Başkan ve bu arkadaşlar partinin başında ve biz susuyoruz. Adnan Keskin susuyor. Eşref abi ne zaman hareket edeceksin abiciğim? Mahmut Yıldız ne zaman hareket edeceksiniz? Ali Özcan, Mesut Değer, Orhan abi Kemal abi, Bülent Baratalı! Ya lütfen ne zaman hareket edeceksiniz? Biz feryat etmekten başka bir şey yapamıyoruz. Mevcut milletvekilleri Oğuz Kanlı İçi, Ali Öztunç, diğer Ankara'daki belediye başkanları, İzmir'deki milletvekilleri, Kemal Bey'in yanında olan, görev yapan, aktif olan bu gidişi beğenmeyen, bu gidişten nefret eden milletvekilleri ne yapacağız kardeşim?

Bakan oldunuz, milletvekili oldunuz, belediye başkanı oldunuz, hayatınızda görmediğiniz mevkilere geldiniz. Hanginiz bu parti olmasaydı belediye başkanı olurdunuz, milletvekili olurdunuz, bakan olurdunuz, il başkanı, ilçe başkanı olurdunuz, yazık değil mi? Bu partinin size verdiği bu onuru bugün kullanmayacaksınız da ne zaman kullanacaksınız kardeşim? Ne zaman ayağa kalkacaksınız? Ne zaman genel merkezi basacaksınız? 30 tane ilçe başkanı bildiri hazırlıyor. Milletvekilleri siz niye hazırlamıyorsunuz kardeşim? Niye sesiniz çıkmıyor ya? Allah rızası için, Allah aşkına. Çocuklarınızın bahşişi ya. Büyük bir onur aldınız ya. Milletvekilliği ne demek? Meclis Peygamber ocağı ya.

Biz bu çakallara bıraktık bu partiyi. Hiçbir zaman CHP parayla şaibe ile kadınla anılmazdı. Partinin pavyonu var artık arkadaşlar. Güle güle kullanın. Sahip çıkın partinize rica ediyorum. Uzatın elinizi ya uzatın kalkarız. Silkelersek bunlar düşer. Savcıya, yargıca bırakmayalım. Mahkemelere bırakmayalım."

Konuşmasında partinin 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da harekete geçmesi gerektiğini vurgulayan Sevigen, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Devlet kuran bir partiyiz ya. Kuvayi Milliye'den geliyoruz. Bizim sokaktaki çocuğa borcumuz var, yetim ve fakir fukaraya. Soma'dakine borcumuz var. Üç-dört tanesi zengin olsun diye mi kurduk bu partiyi biz? İki tane belediye başkanı para pul bulsun diye mi?

Hovardalık yapsın diye mi kurduk bu partiyi biz? Şirket gibi yönetsinler diye mi? Bülent Tezcan sülalesini koysun diye mi kurduk? Veli sülalesini yerleştirsin, Ankara'da rant kazansın diye mi kurduk? Özgür Özel için mi kurduk? Beni her gün tehdit ediyorlar. Aileme küfür ediyorlar. İşlerinde çocuklarımı engelliyorlar."

