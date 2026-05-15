CHP’nin ağır topu Mehmet Sevigen, partisine fena saydırdı! “Pavyon” detayı tam bomba
Yolsuzluk ve rüşvet soruşturmalarının yanında Genel Merkez'in baskısı altında tutulan belediye başkanlarının istifalarıyla sarsılan CHP'de gelinen nokta partiye uzun yıllar emek veren eski Devlet Bakanı Mehmet Sevigen'i küplere bindirdi. Sevigen, Kemal Kılıçdaroğlu dahil pek çok partili isme çağrı yaparak "Ne zaman harekete geçeceksiniz?" diye sordu. Sevigen ayrıca partiyi eleştirilecek duruma düşüren isimleri de sayarak "Partinin pavyonu var artık arkadaşlar. Güle güle kullanın." dedi.