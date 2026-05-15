CHP’nin ağır topu Mehmet Sevigen, partisine fena saydırdı! “Pavyon” detayı tam bomba

Sevigen, milletvekillerinin 30 ilçe başkanının aksine bildiri hazırlamamasını sorguladı ve partiye sahip çıkılması çağrısında bulundu. TGRT Haber'in Taksim Meydanı programında konuşan Sevigen, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'le ilgili son dönemde ortaya çıkan para iddialarına ve Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ı AK Parti'ye geçiren süreci hazırlayan mesajlaşmalardan bahsederek Kılıçdaroğlu da dahil pek çok CHP'li isme harekete geçme çağrısı yaptı. Sevigen, zaman zaman duygulandığı konuşmasında şu ifadeleri kullandı: "Genel başkana para verdim." diyor ve Genel Başkan bunu ben almadım demiyor. Çıkıyor başkalarını suçluyor. 'Bunları kim yayınlıyor?' diyor. Belediye başkanlarına bağırıyor. Onlara hakaret ediyor. Kadın milletvekillerine sahip çıkmıyor. Bu kadın milletvekili adını geçiren bu alçak adam şerefsiz, namussuz üç kağıtçı bu belediye başkanını getiriyor. Belediye başkan adayı yapıyor ve ihraç etmiyor partiden. Bir ay bekletiyor. 'Boşan' demeyeceksin ona sen. Diyeceksin ki 'Kızım ailenle bir sorun varsa biz gelelim. Kemal Bey senin yakının. Çoluk çocuğunuz var. Niye ayrılıyorsunuz?' diyeceğine 'Ayrıl sen kocandan böyle bir problem varsa biz sana sahip çıkarız.' Arka taraf tarafında söylemiyoruz. Çok ayıp, çok aşağılık bir laf var onun arkasında."