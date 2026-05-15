Türkiye'nin ünlü AVM'si satışa çıkarıldı: İstenilen rakam dudak uçuklattı
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) ünlü alışveriş merkezini satışa çıkarıyor. İstenilen rakam belli oldu. İşte detaylar...
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Point Bornova AVM Ticari ve İktisadi Bütünlüğü’nü satışa çıkardı. Resmi ilana göre, söz konusu alışveriş merkezi için belirlenen muhammen bedel 1 milyar 700 milyon 200 bin TL olarak açıklandı.
Yüksek tutarlı gayrimenkul satışları arasında öne çıkan ihale, yatırımcılar tarafından yoğun ilgi görmesi beklenen süreçlerden biri olarak değerlendiriliyor. İhaleye katılım sağlamak isteyen yatırımcıların, 170 milyon 20 bin TL tutarında teminat yatırmaları gerekiyor.
TMSF tarafından yapılan açıklamaya göre teminatlar nakit, teminat mektubu, Devlet tahvili, Hazine bonosu ve Hazine kefaletini haiz tahviller şeklinde kabul edilecek. Nakit teminatların ise Ziraat Bankası İstanbul Ticari Şubesi’nde belirtilen hesaba yatırılması gerekiyor.
İhaleye ilişkin tekliflerin en geç 16 Haziran 2026 saat 16.00’ya kadar Satış Komisyonu’na elden teslim edilmesi gerekiyor.
İhale, 17 Haziran 2026 tarihinde saat 14.00’te TMSF’nin İstanbul Esentepe’de bulunan konferans salonunda yapılacak.
