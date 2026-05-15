Türkiye'nin ünlü AVM'si satışa çıkarıldı: İstenilen rakam dudak uçuklattı
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Türkiye'nin ünlü AVM'si satışa çıkarıldı: İstenilen rakam dudak uçuklattı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) ünlü alışveriş merkezini satışa çıkarıyor. İstenilen rakam belli oldu. İşte detaylar...

Foto - Türkiye'nin ünlü AVM'si satışa çıkarıldı: İstenilen rakam dudak uçuklattı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Point Bornova AVM Ticari ve İktisadi Bütünlüğü’nü satışa çıkardı. Resmi ilana göre, söz konusu alışveriş merkezi için belirlenen muhammen bedel 1 milyar 700 milyon 200 bin TL olarak açıklandı.

Foto - Türkiye'nin ünlü AVM'si satışa çıkarıldı: İstenilen rakam dudak uçuklattı

Yüksek tutarlı gayrimenkul satışları arasında öne çıkan ihale, yatırımcılar tarafından yoğun ilgi görmesi beklenen süreçlerden biri olarak değerlendiriliyor. İhaleye katılım sağlamak isteyen yatırımcıların, 170 milyon 20 bin TL tutarında teminat yatırmaları gerekiyor.

Foto - Türkiye'nin ünlü AVM'si satışa çıkarıldı: İstenilen rakam dudak uçuklattı

TMSF tarafından yapılan açıklamaya göre teminatlar nakit, teminat mektubu, Devlet tahvili, Hazine bonosu ve Hazine kefaletini haiz tahviller şeklinde kabul edilecek. Nakit teminatların ise Ziraat Bankası İstanbul Ticari Şubesi’nde belirtilen hesaba yatırılması gerekiyor.

Foto - Türkiye'nin ünlü AVM'si satışa çıkarıldı: İstenilen rakam dudak uçuklattı

İhaleye ilişkin tekliflerin en geç 16 Haziran 2026 saat 16.00’ya kadar Satış Komisyonu’na elden teslim edilmesi gerekiyor.

Foto - Türkiye'nin ünlü AVM'si satışa çıkarıldı: İstenilen rakam dudak uçuklattı

İhale, 17 Haziran 2026 tarihinde saat 14.00’te TMSF’nin İstanbul Esentepe’de bulunan konferans salonunda yapılacak.

ata

türkiyenin mi????
WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23