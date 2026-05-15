24 ülkeye ihracat yapıyordu! 61 yıllık tekstil devi bir anda iflasın eşiğine geldi

Bursa 2'nci Asliye Ticaret Mahkemesi, şirket hakkında 13 Mayıs 2026 tarihinden itibaren başlamak üzere üç ay süre ile geçici konkordato mühleti verdiğini duyurdu. Mühlet içinde borçlu aleyhine 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna göre yapılan takipler de dahil olmak üzere borçlu aleyhine hiçbir takip yapılmamasına ve evvelce başlamış takiplerin durdurulmasına, ihtiyatî tedbir ve ihtiyatî haciz kararlarının uygulanmamasına karar verildi.