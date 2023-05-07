Freni patlayan kamyon 12 can aldı! Asker uğurlama eğlencesi kana bulandı

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İskenderun-Antakya kara yolunda 34 DF 6798 plakalı kamyon, Topboğazı mevkiinde bir çekici ile çarpıştı.
Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon, karşı şeride geçerek yol kenarında asker uğurlama töreni için bekleyen 9 otomobil ve 2 minibüse çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda jandarma, itfaiye ve ambulans sevk edildi.
BAKAN KOCA AÇIKLADI: 12 ÖLÜ, 31 YARALI Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hatay'ın Antakya ilçesinin Topboğazı mevkiinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 12 vatandaşın hayatını kaybettiğini, 3'ü ağır 31 vatandaşın yaralandığını bildirdi. Bakan Koca, kazaya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu bilgileri verdi: "Antakya'nın Topboğazı mevkiinde yaşanan zincirleme trafik kazasında bir kamyonla otobüste yangın meydana gelmiş, 12 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 3’ü ağır olmak üzere 31 vatandaşımız yaralanmıştır. Olay yerine 22 ambulans ve 3 UMKE ekibi görevlendirilmiştir."
Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileyen Koca, "Yaralıların sağlıklarına en kısa sürede kavuşmaları için elimizden geleni yapacağız. Her birine geçmiş olsun diyorum." ifadesini kullandı. Görgü tanığı Ali Sarraç, gazetecilere, çarpışan araçlardan birinin sağ tarafa yattığını, diğerinin asker uğurlama töreni için bekleyen araçlara çarpması sonucu yangın çıktığını söyledi.
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