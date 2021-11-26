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Spor
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Fransızlar şaşkın! Galatasaray'ı manşetlere taşıdılar

2021-11-26 10:53:52
Fransızlar şaşkın! Galatasaray'ı manşetlere taşıdılar

Fransızlar, Galatasaray'ın tarihi Marsilya zaferini manşetlerine taşıdı.

#1
Foto - UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Galatasaray, gruptaki 5. karşılaşmasında Fransız ekibi Olympique Marsilya'yı ağırladı.

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Galatasaray, gruptaki 5. karşılaşmasında Fransız ekibi Olympique Marsilya'yı ağırladı.

#2
Foto - Karşılaşmaya iyi başlayan sarı-kırmızılılar, rakibine karşı üstün oyununu maç sonuna kadar sürdürdü ve sahadan 4-2 galip ayrıldı.

Karşılaşmaya iyi başlayan sarı-kırmızılılar, rakibine karşı üstün oyununu maç sonuna kadar sürdürdü ve sahadan 4-2 galip ayrıldı.

#3
Foto - Öte yandan Galatasaray'ın Marsilya karşısındaki iyi futbolu ve farklı galibiyeti Fransız basınında da geniş yankı uyandırdı.

Öte yandan Galatasaray'ın Marsilya karşısındaki iyi futbolu ve farklı galibiyeti Fransız basınında da geniş yankı uyandırdı.

#4
Foto - Marsilya'nın futbolunu eleştiren Fransızlar, Galatasaray'ın ortaya koyduğu performansa ise övgüler yağdırdı. Fransız basınında maçla ilgili atılan başlıklardan bazıları şöyle...

Marsilya'nın futbolunu eleştiren Fransızlar, Galatasaray'ın ortaya koyduğu performansa ise övgüler yağdırdı. Fransız basınında maçla ilgili atılan başlıklardan bazıları şöyle...

#5
Foto - L'EQUIPE 'Olympique Marsilya, Galatasaray'ın sahasındaki ağır yenilginin ardından Avrupa Ligi'nden elendi'

L'EQUIPE 'Olympique Marsilya, Galatasaray'ın sahasındaki ağır yenilginin ardından Avrupa Ligi'nden elendi'

#6
Foto - FOOT MERCATO 'Galatasaray açık farkla üstün geldi ve Olympique Marsilya'yı eledi'

FOOT MERCATO 'Galatasaray açık farkla üstün geldi ve Olympique Marsilya'yı eledi'

#7
Foto - EUROSPORT FRANCE 'Marsilya, Türkiye'deki yenilgisinin ardından elendi'

EUROSPORT FRANCE 'Marsilya, Türkiye'deki yenilgisinin ardından elendi'

#8
Foto - FOOTBALL CLUB DE MARSEILLE 'Marsilya İstanbul'da yandı'

FOOTBALL CLUB DE MARSEILLE 'Marsilya İstanbul'da yandı'

#9
Foto - MAXIFOOT 'Marsilya ve Avrupa Ligi, bitti!'

MAXIFOOT 'Marsilya ve Avrupa Ligi, bitti!'

#10
Foto - LA PROVENCE 'Olympique Marsilya elendi! Galatasaray'ın 4-2 yendiği Olympique Marsilya, Avrupa Ligi'ne elveda dedi'

LA PROVENCE 'Olympique Marsilya elendi! Galatasaray'ın 4-2 yendiği Olympique Marsilya, Avrupa Ligi'ne elveda dedi'

#11
Foto - LE PARISIEN 'Avrupa Ligi: Galatasaray'a yenilen Marsilya için bitti'

LE PARISIEN 'Avrupa Ligi: Galatasaray'a yenilen Marsilya için bitti'

#12
Foto - FOOT-NATIONAL 'Marsilyalılar, Türkiye'de battı ve Avrupa Ligi'ne elveda dedi'

FOOT-NATIONAL 'Marsilyalılar, Türkiye'de battı ve Avrupa Ligi'ne elveda dedi'

#13
Foto - SPORTS 'Olympique Marsilya, Galatasaray cehenneminde battı ve turu geçme umutlarına elveda dedi'

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