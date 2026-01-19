Bu sefer Rusya değil Türkiye: Bitlis'te şaşkına çeviren manzara!
Bitlis'te günlerdir etkili olan akar yağışı nedeniyle yollar trafiğe kapanırken, tek katlı evler resmen kayboldu.
TEK KATLI EVLER KAR ALTINDA KALDI Kar yağışı nedeniyle merkeze bağlı Hüsrevpaşa Mahallesi'nde bulunan tek katlı evler kardan kaybolurken, yine aynı şekilde araçlar ve tabelalar da kar altında kaldı.
314 KÖY YOLU ULAŞIMA KAPANDI Bitlis Valiliği'nden yapılan açıklamada, il merkezi ve ilçelerinde kar yağışının yaşamı olumsuz etkilediğini, devam eden kar yağışı nedeniyle 314 köye ulaşım sağlanamadığını kaydedildi.
VALİLİKTEN AÇIKLAMA GELDİ Valilik tarafından yapılan açıklama şu ifadeler yer aldı: "Bitlis ve ilçelerinde devam eden olumsuz hava şartları nedeniyle 314 köye ulaşım sağlanamıyor. İl Özel idaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şubesi'nde bağlı 10 ayrı şantiyede bulunan 70 iş makinesi ve 90 personelle karla mücadele çalışması aralıksız devam etmektedir. Kapanan yollar yağış durumuna göre en kısa sürede yeniden ulaşıma açılacaktır"
13 MAHALLEDE ÇALIŞMA DEVAME DİYOR 13 mahallede yürütülen karla mücadele çalışmasında 50 iş makinesi ve 70 personel hizmet veriyor.
Kara yolları ekipleri ise ana arterlerde çalışmalarını sürdürdü.
