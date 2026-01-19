Bu sefer Rusya değil Türkiye: Bitlis'te şaşkına çeviren manzara!

VALİLİKTEN AÇIKLAMA GELDİ Valilik tarafından yapılan açıklama şu ifadeler yer aldı: "Bitlis ve ilçelerinde devam eden olumsuz hava şartları nedeniyle 314 köye ulaşım sağlanamıyor. İl Özel idaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şubesi'nde bağlı 10 ayrı şantiyede bulunan 70 iş makinesi ve 90 personelle karla mücadele çalışması aralıksız devam etmektedir. Kapanan yollar yağış durumuna göre en kısa sürede yeniden ulaşıma açılacaktır"