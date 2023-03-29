2023-03-29 10:28:13 Fransa'da halk sokaklarda! Caddeler sokaklar yanıyor senato PKK'ya ödül nişanı vermekle meşgul
Fransa'da emeklilik reformu karşıtı gösteriler sokakları savaş alanına çevirdi. Hükümetin tartışmalı emeklilik reformuna karşı düzenlenen gösterilerde 201 kişi gözaltına alındı. İçişleri Bakanı'ndan 'ateş ve kan' uyarısı geldi. Fransa cadde ve sokakları yangın yerine dönmüşken Fransız senatosu PKK'lı teröristlere ödül veriyor, ölen PKK'lı teröristlerin adını yangın yerine dönen sokaklara veriyor. İşte Fransa'nın bu yaman çelişkisi...