Fransa'da halk sokaklarda! Caddeler sokaklar yanıyor senato PKK'ya ödül nişanı vermekle meşgul

ATEŞ VE KAN UYARISI Gerald Darmanin, yurt dışından gelen binden fazla radikal unsurun Paris, Lyon, Rennes, Nantes, Dijon, Bordeaux ve diğer şehirleri hedef alacağını belirtti. Gerald Darmanin, söz konusu gruplar için "amaçları Fransa'ya ateş ve kan getirmek" dedi. Gerald Darmanin, güvenlik güçlerinin zırhlı araçlar ve yedek askeri birlikler tarafından destekleneceğini açıkladı. ''ÇOK DİKKATLİ OLMALIYIZ'' Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin'in ardından Paris Emniyet Müdürlüğü başkanı Laurent Nunez de benzer bir uyarıda bulunurken şunları kaydetti "İstihbarat servisleri tarafından izlenen kişilerden bahsediyoruz çok dikkatli olmalıyız"