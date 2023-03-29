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Fransa'da halk sokaklarda! Caddeler sokaklar yanıyor senato PKK'ya ödül nişanı vermekle meşgul

2023-03-29 10:28:13
Fransa'da halk sokaklarda! Caddeler sokaklar yanıyor senato PKK'ya ödül nişanı vermekle meşgul

Fransa'da emeklilik reformu karşıtı gösteriler sokakları savaş alanına çevirdi. Hükümetin tartışmalı emeklilik reformuna karşı düzenlenen gösterilerde 201 kişi gözaltına alındı. İçişleri Bakanı'ndan 'ateş ve kan' uyarısı geldi. Fransa cadde ve sokakları yangın yerine dönmüşken Fransız senatosu PKK'lı teröristlere ödül veriyor, ölen PKK'lı teröristlerin adını yangın yerine dönen sokaklara veriyor. İşte Fransa'nın bu yaman çelişkisi...

#1
Foto - Fransa'da halk sokaklarda! Caddeler sokaklar yanıyor senato PKK'ya ödül nişanı vermekle meşgul

Fransa'da hükümetin emeklilik yaşını 2 yıl yükselterek 62'den 64'e çıkarmayı içeren yasa tasarısını oylama yapmadan Meclisten geçirme kararı üzerine 16 Mart'ta başlayan gösteriler tüm hızıyla devam ediyor. Milyonlarca kişi sokaklara indi. Polis ile göstericiler arasında çatışmalar yaşanırken, 200'den fazla kişi gözaltına alındı.

#2
Foto - Fransa'da halk sokaklarda! Caddeler sokaklar yanıyor senato PKK'ya ödül nişanı vermekle meşgul

SOKAKLAR VE CADDELER SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ Ülke genelinde enerji, ulaşım, eğitim gibi farklı sektörlerden çalışanlar, işçi sendikalarının çağrısıyla kitlesel greve gitti. Fransa'nın birçok kentinde polis ve göstericiler arasında arbede yaşandı. Göstericiler, bisiklet, scooter ve çöp bidonlarını ateşe verdi. Polis, göstericilere biber gazı ve copla müdahale etti.

#3
Foto - Fransa'da halk sokaklarda! Caddeler sokaklar yanıyor senato PKK'ya ödül nişanı vermekle meşgul

201 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, emeklilik reformuna karşı ülke genelinde düzenlenen 10. kitlesel gösterilere ilişkin açıklama yaptı. Darmanin, gösterilerde görevlendirilen 13 bin polis ve jandarmaya teşekkür etti. Fransız Bakan, protestolarda yaralanan 175 güvenlik gücüyle dayanışma içerisinde olduğunu ifade etti. Darmanin, gösterilerde 201 kişinin gözaltına alındığını belirtti.

#4
Foto - Fransa'da halk sokaklarda! Caddeler sokaklar yanıyor senato PKK'ya ödül nişanı vermekle meşgul

ATEŞ VE KAN UYARISI Gerald Darmanin, yurt dışından gelen binden fazla radikal unsurun Paris, Lyon, Rennes, Nantes, Dijon, Bordeaux ve diğer şehirleri hedef alacağını belirtti. Gerald Darmanin, söz konusu gruplar için "amaçları Fransa'ya ateş ve kan getirmek" dedi. Gerald Darmanin, güvenlik güçlerinin zırhlı araçlar ve yedek askeri birlikler tarafından destekleneceğini açıkladı. ''ÇOK DİKKATLİ OLMALIYIZ'' Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin'in ardından Paris Emniyet Müdürlüğü başkanı Laurent Nunez de benzer bir uyarıda bulunurken şunları kaydetti "İstihbarat servisleri tarafından izlenen kişilerden bahsediyoruz çok dikkatli olmalıyız"

#5
Foto - Fransa'da halk sokaklarda! Caddeler sokaklar yanıyor senato PKK'ya ödül nişanı vermekle meşgul

Fransa'da halk sokaklarda isyan ederken senato Terör örgütü militanlarını koynunda besliyor. Terör seviciliği bitmiyor. İtalya’da Floransa’ya bağlı Rignano Belediyesi “Kürt halk önderi” olduğunu iddia ettiği PKK elebaşı Abdullah Öcalan’a ‘Onursal Vatandaşlık Ödülü’ verdi. Fransa’da Lyon yerel yönetimi de Suriye’de öldürülen YPG’li Hevrin Halef’in ismini kentteki bir meydana verdi.

#6
Foto - Fransa'da halk sokaklarda! Caddeler sokaklar yanıyor senato PKK'ya ödül nişanı vermekle meşgul

Fransa Senatosu'nda terör örgütü PKK/YPG'nin sözde komutanlarına "Onur nişan" verdiler Fransa Senatosu'nda düzenlenen Newroz resepsiyonunda terör örgütü PKK/YPG'nin sözde komutanları için tören düzenlenip "onur nişanı" verildi. Fransız vekiller, terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG ve onun kadın yapılanması YPJ'nin sözde sözcüleri Nuri Mehmud ile Ruksan Mihemed'i Fransa senatosunda ağırladı.

#7
Foto - Fransa'da halk sokaklarda! Caddeler sokaklar yanıyor senato PKK'ya ödül nişanı vermekle meşgul

ABD'nin terör örgütü DEAŞ mücadele adı altında Suriye'nin kuzeyini işgal eden terör örgütü YPG/PKK'ya desteği binlerce TIR sevkiyatla ve en son helikopter verecek kadar ileri gitti. Terör örgütüne desteğini gizlemeyen 2015'te Elysee Sarayı'nda YPG/PKK'nın elebaşlarını ve sözde yöneticilerini askeri üniformalarıyla ağırlayan Fransa da yeni bir skandala imza attı.

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