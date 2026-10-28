WOLAS, Cammu Keşmir raporunu açıkladı: Hint yetkililer hakkında hukuki süreç başlatılıyor
Yeryüzü Avukatları Derneği (WOLAS), Cammu Keşmir’de 2019’dan bu yana yaşananları ele alan 95 sayfalık “En Uzun Abluka: Hindistan İşgali Altındaki Cammu Keşmir’de Yerleşimci Sömürgecilik ve Yapısal Şiddet” başlıklı raporunu kamuoyuna sundu. Dernek, hazırlanan delil dosyalarıyla Hint yetkililer hakkında üçüncü ülke mahkemelerinde evrensel yargı yetkisi kapsamında hukuki girişimler başlatılacağını açıkladı. Yeryüzü Avukatları Derneği (WOLAS), Cammu Keşmir’deki insani ve hukuki durumu inceleyen “En Uzun Abluka: Hindistan İşgali Altındaki Cammu Keşmir’de Yerleşimci Sömürgecilik ve Yapısal Şiddet” başlıklı raporunu düzenlenen basın toplantısıyla açıkladı. Dernek, raporun bölgedeki uygulamaları uluslararası hukuk çerçevesinde ele aldığını ve Hint yetkililere yönelik evrensel yargı sürecini başlatmayı planladığını duyurdu.