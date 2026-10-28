WOLAS, Cammu Keşmir raporunu açıkladı: Hint yetkililer hakkında hukuki süreç başlatılıyor

“KEŞMİR’DE ULUSLARARASI HUKUK AÇIKÇA ÇİĞNENİYOR” Toplantının açılışında konuşan WOLAS Yönetim Kurulu Başkanı Avukat Enes Kafadar, çalışmanın Cammu Keşmir’de yaşananların basit bir asayiş veya sınır anlaşmazlığı olarak değerlendirilemeyeceğini belirterek şöyle konuştu: “Bugün kamuoyuna sunduğumuz çalışma, Cammu Keşmir’de yaşananların Yeni Delhi yönetiminin iddia ettiği gibi basit bir asayiş meselesi, bir terörle mücadele operasyonu ya da iki ülke arasındaki bir sınır anlaşmazlığı olmadığını; uluslararası hukukun açıkça çiğnendiği planlı bir asimilasyon, mülksüzleştirme ve yerleşimci sömürgecilik süreci olduğunu kanıtlamaktadır. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin 1951 ve 1957 tarihli kararları, Keşmir’in statüsünün tek taraflı adımlarla değil, halkoylamasıyla belirlenmesi gerektiğini açıkça hükme bağlamıştır.” Keşmir ile Anadolu arasındaki tarihî ve manevi bağlara da değinen Kafadar, Türkiye kamuoyunun bölgeye ilgisinin coğrafi mesafeyle sınırlı kalmaması gerektiğini ifade etti.