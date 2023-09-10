2023-09-10 12:28:09 Fotoğraftaki detay kan dondurdu! Bilim dünyası açıklama yapamıyor
Sosyal medyada her gün binlerce fotoğraf paylaşılıyor. Bazı kareler ise gizemli ve insanı dehşete düşüren cinsten... Çünkü söz konusu bu fotoğrafların, hayaletlerin veya doğaüstü başka varlıkların kanıtı olduğu iddia ediliyor. Fotoğrafların çoğu aile albümünden çıkmış ve içerdikleri gizemler ise aile üyeleri tarafından yıllar sonra fark edilmiş. Bazı karelerin tüyleri diken diken eden hikayeleri var. 1943 yılında çekilen bu fotoğraf karesi de onlardan biri. İlk bakışta her şey normal görünse de o detayı uzmanlar dahi açıklayamıyor.