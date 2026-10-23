Son dönemde Türkiye’nin sözünden çıkmayan Paşinyan’dan 4 ülkeye ihraç resti: Buna kesinlikle hakkınız yok

"Bu, Ermenistan'da hükümeti değiştirmeye yönelik üçüncü girişim olacak. İlki, 2023'teki olaylardı. O dönemde Karabağ'da, Rus barış gücü askerlerinin huzurunda, insan akışını Ermenistan'a yöneltmek amaçlanırken, aynı zamanda siyasi otoritelerin değiştirilmesi için çağrılar yapılıyordu. İkincisi ise Haziran 2026'daki parlamento seçimleriydi. Şimdi ise üçüncü bir girişim hazırlanıyor. Burada ekonomik bir unsur söz konusu değil, karşımızda siyasi bir unsur var. Amaç, Ermenistan'da iç siyasi istikrarsızlığı kışkırtmak ve fiilen, ardından da hukuken Ermenistan'ı bağımsızlığından mahrum bırakmaktır. Ermenistan devleti yeterince dirençlidir ve bu durumu da aşacaktır." Raporda ortaya konulan ekonomik sonuçlara da değinen Paşinyan, hükümetinin odak noktasının ülkenin kalkınması ve bağımsızlığının korunması olduğunu belirtti.