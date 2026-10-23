Son dönemde Türkiye’nin sözünden çıkmayan Paşinyan’dan 4 ülkeye ihraç resti: Buna kesinlikle hakkınız yok
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Avrasya Ekonomik Birliği (EAEU) üyeleri Rusya, Belarus, Kazakistan ve Kırgızistan'a adeta meydan okudu. Paşinyan üyelerin başka bir üyeyi ihraç etme hakkı olmadığını belirtti. Paşinyan, 'Bu, Ermenistan'da hükümeti değiştirmeye yönelik üçüncü girişim olacak. Burada ekonomik bir unsur söz konusu değil, karşımızda siyasi bir unsur var. Amaç, Ermenistan'da iç siyasi istikrarsızlığı kışkırtmak ve fiilen, ardından da hukuken Ermenistan'ı bağımsızlığından mahrum bırakmaktır.' dedi.