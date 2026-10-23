Zorlu Holding'de kabus: Temerrüde düştü
Vestel'i bünyesinde bulunduran ve zor bir süreçten geçtiği konuşulan Zorlu Holding'de dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Holdinge bağlı Zorlu Enerji, temerrüde düştü
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Vestel'i bünyesinde bulunduran ve zor bir süreçten geçtiği konuşulan Zorlu Holding'de dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Holdinge bağlı Zorlu Enerji, temerrüde düştü
Tekreferans'ta yer alan habere göre, Zorlu Enerji, 23 Ekim Cuma günü 2030 vadeli 1,1 milyar dolarlık tahviline ilişkin 60,5 milyon dolarlık faiz kuponunu ödemeyerek ertelemek için hamle yaptı. Şirket, söz konusu ödemeyi 6 aya kadar ertelemeyi planlıyor.
Tahvil sahiplerinden muvafakat isteyen şirket, karşılığında geçici ek kısıtlamalar koyacak ve erken oy verenlere her bin dolar başına 4$ verecek. Toplantı tarihi 23 Kasım 2026 olarak belirlendi.
Zorlu Enerji’den yapılan açıklamada, “Şirketimiz tarafından ihraç edilen XS2926261426 ve US98977LAA44 ISIN kodlu tahvillere (Eurobonds) ilişkin olarak, 23 Ekim 2026 tarihinde yapılması öngörülen 60.500.000 Amerikan doları tutarındaki kupon/faiz ödemesinin 23 Nisan 2027 tarihine ertelenmesi ve tahvillerin Hüküm ve Koşullarına geçici ilave kısıtlamalar getirilmesi hususlarında tahvil sahiplerinden muvafakat talep edilmesi süreci başlatılmıştır” denildi.
Fitch'in açıklamasına göre Zorlu Enerji'nin Haziran ayı itibarıyla 12 ay içinde vadesi dolacak 124,5 milyon dolarlık borcu bulunuyor ve 2026 ile 2027 yıllarında negatif serbest nakit akışı öngörülüyor.
Temerrüde düşmek ne demek? , bir kişinin ya da kurumun vadesi gelen borcunu veya yükümlülüğünü zamanında yerine getirmemesi ve bunun sonucunda hukuki olarak gecikmiş sayılması anlamına gelir.
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