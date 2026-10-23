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İhsan Şenocak'tan Salah tepkisi: Derhal buna son verin, Allah'ın gazabını üzerimize çekeceksiniz

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İhsan Şenocak'tan Salah tepkisi: Derhal buna son verin, Allah'ın gazabını üzerimize çekeceksiniz

İFAM Kurucusu Dr. İhsan Şenocak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Trabzonspor'lu taraftarların Muhammed Salah tezahüratına tepki gösterdi.

#1
Foto - İhsan Şenocak'tan Salah tepkisi: Derhal buna son verin, Allah'ın gazabını üzerimize çekeceksiniz

Trabzonspor taraftarları dünyaca ünlü yıldız futbolcuları Muhammed Salah için 'Allah Allah Muhammed Salah' tezahüratları yapııyor. İhsan Şenocak söz konusu tezahüratların İslam açısından doğru olmadığını belirterek bordo mavili taraftarlara çağrıda bulundu.

#2
Foto - İhsan Şenocak'tan Salah tepkisi: Derhal buna son verin, Allah'ın gazabını üzerimize çekeceksiniz

İFAM Kurucusu Dr. İhsan Şenocak yaptığı açıklamada, "Trabzon ulema şehridir. Bir Trabzonlu olarak soruyorum, nasıl 'Allah Allah Muhammed Salah' dersiniz. Nereden çıkardınız bunu ya? "Lâ ilâhe illallah Muhammedün resûlullah" diyeceğiz biz.

#3
Foto - İhsan Şenocak'tan Salah tepkisi: Derhal buna son verin, Allah'ın gazabını üzerimize çekeceksiniz

. Senin oğlun kelime-i şehadet getirerek Rus'un ordusunu tarihe gömdü. Niyetiniz başka bir şey olabilir kardeşim. İslam'ın şiarı İslamla alakalı ifadelerle oynanmasına müsaade etmez. Bir rica ediyorum, derhal buna son verilsin.

#4
Foto - İhsan Şenocak'tan Salah tepkisi: Derhal buna son verin, Allah'ın gazabını üzerimize çekeceksiniz

Allah’ın gazabını üzerimize çekeceksiniz. Bela gelir, musibet gelir. Biz bu dünyaya futbol için mi geldik? Bizim ecdadımız "Lâ ilâhe illallah Muhammedün resûlullah" diyerek dar ağacına yürüdü. Bedeller ödedi" dedi.

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