Her tahminleri tutuyordu: Ünlü banka doların iki ay sonra kaç para olacağını açıkladı
Dolar kurunun sene sonunda kaç para olacağı merakla araştırılıyor. ING Bank, dolar kurunun hangi seviyelere ulaşacağı yönünde dikkat çeken bir öngörüde bulundu.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Dolar kurunun sene sonunda kaç para olacağı merakla araştırılıyor. ING Bank, dolar kurunun hangi seviyelere ulaşacağı yönünde dikkat çeken bir öngörüde bulundu.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, merakla beklenen ekim ayı faiz kararını resmen açıkladı. Alınan kararla politika faizi 100 baz puan indirilerek yüzde 36 seviyesine indi.
Finans devi ING, faiz kararı öncesinde yayımladığı analizde TCMB'nin tam olarak 100 baz puanlık indirime giderek faizi yüzde 36'ya düşüreceğini öngörmüştü.
Kararı tahmin eden ING, yıl sonu faiz ve döviz kuru beklentilerini de duyurdu. ING ekonomisti Frantisek Taborsky, eylül ayı enflasyon verilerinin olumlu sinyaller verdiğini ancak yatırım fonlarına ilişkin yaşanan son gelişmelerin yılın son çeyreğinde ekonomik faaliyet açısından aşağı yönlü riskler oluşturduğunu belirtti.
Yetkililerin hızlı müdahalesinin fon kaynaklı şokun etkilerini kontrol altına aldığını değerlendiren ING; sistemik bir risk veya vatandaşlarda keskin bir dolarizasyon eğilimi görülmediğini, yabancı sermaye girişlerinin yeniden başladığını vurguladı.
NEFES'te yer alan habere göre; Bununla birlikte fon piyasasındaki dalgalanmaların likidite koşullarının sıkılaşması, servet kayıpları ve güven azalışı yoluyla iç talebi zayıflatabileceği kaydedildi. Küçük yatırımcılara yönelik atılacak adımların tüketimi destekleyebileceği ifade edilirken, karşı taraf risklerinin diğer alanlara yayılma ihtimali temel risk olarak öne çıkarıldı.
Türk lirasındaki yoğun uzun pozisyonların sunduğu faiz avantajının kademeli olarak azaldığını belirten ING, buna rağmen gelişmekte olan piyasalarda TL işlemlerinin popülerliğini koruduğunu aktardı. Faiz indirimlerinin yeniden başlamasına karşın önümüzdeki aylarda TL'ye yönelik taşıma işlemleri (carry trade) talebinin sürmesi bekleniyor. Dolar/TL'de son dönemde görülen haftalık hareketlerin genel döviz kuru görünümünü bozmadığını kaydeden ING, dolar/TL kurunun 2026 yılı sonunda 51,50 seviyesine ulaşacağını öngörüyor.
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