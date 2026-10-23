Türkiye güne dev operasyonla uyandı: Hedefte 8 şirket var
Ankara merkezli düzenlenen 'kara para aklama' operasyonunda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. 9 şüpheliyle bağlantılı 8 şirket incelendi, 650 milyon TL'lik mal varlığı tespit edildi.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Ankara merkezli düzenlenen 'kara para aklama' operasyonunda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. 9 şüpheliyle bağlantılı 8 şirket incelendi, 650 milyon TL'lik mal varlığı tespit edildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 2022 yılında başlatılan soruşturma kapsamında yürütülen mali incelemelerde, öncül suçlardan elde edildiği değerlendirilen gelirlerin turizm, yemek ve inşaat faaliyetleri ile alkollü eğlence mekânları üzerinden ekonomik sisteme dâhil edilerek farklı mal varlığı değerlerine dönüştürüldüğüne ilişkin bulgular elde edildi.
İncelemelerde, bazı şirketlerin belirli aralıklarla el değiştirdiği, devir işlemlerini açıklayabilecek nitelikte para hareketlerinin bulunmadığı ve şirketleri devralan bazı kişilerin daha önce devreden kişilerin yanında çalıştıklarına ilişkin kayıtların mevcut olduğu tespit edildi. Şirketlerin ortaklık yapılarındaki değişikliklere rağmen kişiler arasındaki ticari ve fiilî bağlantıların devam ettiğine ilişkin bulgular, şirket devirleri ile mali hareketlerin suç gelirlerinin aktarılması ve aklanmasındaki rolünü ortaya koydu.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu koordinesinde, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar sonucunda, 9 şüpheliyle bağlantılı 8 şirket incelendi. 12 taşınmaz, 8 taşıt ve 3 alkollü eğlence işletmesi tespit edildi. İncelemeye konu mal varlığı unsurlarının güncel toplam değerinin yaklaşık 650 milyon TL olduğu belirlendi.
Bu kapsamda, 23 Ekim 2026 tarihinde Ankara merkezli olarak çok sayıda adreste eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Şüpheliler hakkında gözaltı işlemi uygulanırken şüphelilerin ikamet ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, soruşturmayla bağlantılı dijital materyaller, belgeler ve diğer delil niteliğindeki eşya ele geçirilerek el koyma işlemleri gerçekleştirildi.
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