  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Türkiye güne dev operasyonla uyandı: Hedefte 8 şirket var Her tahminleri tutuyordu: Ünlü banka doların iki ay sonra kaç para olacağını açıkladı Çeçenistan'ın kukla lideri Kadirov yine yapacağını yaptı! Ünlü İslami davetçi şehid edildi Sağanak yağış fena geliyor! Meteoroloji'den birçok ile 'su baskını' uyarısı! İhsan Şenocak'tan Salah tepkisi: Derhal buna son verin, Allah'ın gazabını üzerimize çekeceksiniz Net rakam verildi: İşte yeni asgari ücret “Durumu çok kritik” deniliyor! Ünlü şarkıcı ikinci defa entübe edildi Cebimizdeki tehlike 2027’de tarih oluyor! Bakan Fatih Kacır tüm Türkiye’ye müjdeyi verdi Altın fiyatlarında sert düşüş! Son 2 ayın dip seviyesinde Mahmud Abbas kararını verdi, Türkiye düşmanlarını sevindirecek: Üzücü hamleye hazırlanıyor
Gündem
6
Yeniakit Publisher
Türkiye güne dev operasyonla uyandı: Hedefte 8 şirket var

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Türkiye güne dev operasyonla uyandı: Hedefte 8 şirket var

Ankara merkezli düzenlenen 'kara para aklama' operasyonunda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. 9 şüpheliyle bağlantılı 8 şirket incelendi, 650 milyon TL'lik mal varlığı tespit edildi.

#1
Foto - Türkiye güne dev operasyonla uyandı: Hedefte 8 şirket var

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 2022 yılında başlatılan soruşturma kapsamında yürütülen mali incelemelerde, öncül suçlardan elde edildiği değerlendirilen gelirlerin turizm, yemek ve inşaat faaliyetleri ile alkollü eğlence mekânları üzerinden ekonomik sisteme dâhil edilerek farklı mal varlığı değerlerine dönüştürüldüğüne ilişkin bulgular elde edildi.

#2
Foto - Türkiye güne dev operasyonla uyandı: Hedefte 8 şirket var

İncelemelerde, bazı şirketlerin belirli aralıklarla el değiştirdiği, devir işlemlerini açıklayabilecek nitelikte para hareketlerinin bulunmadığı ve şirketleri devralan bazı kişilerin daha önce devreden kişilerin yanında çalıştıklarına ilişkin kayıtların mevcut olduğu tespit edildi. Şirketlerin ortaklık yapılarındaki değişikliklere rağmen kişiler arasındaki ticari ve fiilî bağlantıların devam ettiğine ilişkin bulgular, şirket devirleri ile mali hareketlerin suç gelirlerinin aktarılması ve aklanmasındaki rolünü ortaya koydu.

#3
Foto - Türkiye güne dev operasyonla uyandı: Hedefte 8 şirket var

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu koordinesinde, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar sonucunda, 9 şüpheliyle bağlantılı 8 şirket incelendi. 12 taşınmaz, 8 taşıt ve 3 alkollü eğlence işletmesi tespit edildi. İncelemeye konu mal varlığı unsurlarının güncel toplam değerinin yaklaşık 650 milyon TL olduğu belirlendi.

#4
Foto - Türkiye güne dev operasyonla uyandı: Hedefte 8 şirket var

Bu kapsamda, 23 Ekim 2026 tarihinde Ankara merkezli olarak çok sayıda adreste eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Şüpheliler hakkında gözaltı işlemi uygulanırken şüphelilerin ikamet ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, soruşturmayla bağlantılı dijital materyaller, belgeler ve diğer delil niteliğindeki eşya ele geçirilerek el koyma işlemleri gerçekleştirildi.

#5
Foto - Türkiye güne dev operasyonla uyandı: Hedefte 8 şirket var

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Hani kibir, hani tersleme, hani despotluk?
Gündem

Hani kibir, hani tersleme, hani despotluk?

Akit Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Ali Karahasanoğlu, bugünkü köşe yazısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik “kibirli, eleştiriye..
İran'da sıcak saatler! Patlama sesleri duyuldu
Dünya

İran'da sıcak saatler! Patlama sesleri duyuldu

İran basını sıcak gelişmeyi "Hürmüzgan eyaletine bağlı Sirik kentinde patlama sesleri duyuldu" ifadeleriyle duyurdu.
İslam düşmanlığında sınır tanımayan Çin zihniyetinden alçak provokasyon! Restoran zeminine Kelime-i Şehadet yerleştirip kutsallara bastılar!
Gündem

İslam düşmanlığında sınır tanımayan Çin zihniyetinden alçak provokasyon! Restoran zeminine Kelime-i Şehadet yerleştirip kutsallara bastılar!

Doğu Türkistan’daki soydaşlarımıza ve Müslümanlara yönelik zulümlerini aralıksız sürdüren komünist Çin rejiminin hüküm sürdüğü topraklardan ..
Siyonist sevici vandallara yargı tepkisi: Gazze destekçilerini darp edenlere özgürlük!
Gündem

Siyonist sevici vandallara yargı tepkisi: Gazze destekçilerini darp edenlere özgürlük!

Rize’deki Burger King açılışında Katil İsrail’i protesto ettiği için gözü dönmüş şehir eşkıyaları tarafından barbarca darp edilen Dr. Kemal ..
SP’li Atmaca büyük vebal altında! 600 bin dolar ödenen isim kim, açıkla!
Siyaset

SP’li Atmaca büyük vebal altında! 600 bin dolar ödenen isim kim, açıkla!

Saadet Partisi Bursa Milletvekili Mehmet Atmaca'nın, "Bir milletvekili araya girdi, sanayici 600 bin dolar ödedi, halka arz sorunu çözüldü" ..
Fon soruşturmasında sıcak gelişme!
Gündem

Fon soruşturmasında sıcak gelişme!

Fon soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 16 şüpheliden 12'si çıkarıdlığı mahkeme tarafından tutuklandı. 4 kişi h..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23