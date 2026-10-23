Çeçenistan'ın kukla lideri Kadirov yine yapacağını yaptı! Ünlü İslami davetçi şehid edildi

Mezhidov ile beraber birkaç kişinin daha bulunduğu aktarılırken, bu kişilerin güvenli bir şekilde dağıldığı ancak Kadirov güçlerinin arama çalışmalarına başladığı aktarıldı. Mezhidov'un, geçmişte de Rus ve Kadirov güçleri tarafından defalarca alıkonularak ağır işkencelere maruz kaldığı ancak çizgisinden taviz vermediği bildirildi.