Çeçenistan'ın kukla lideri Kadirov yine yapacağını yaptı! Ünlü İslami davetçi şehid edildi
Çeçenistan'da İslami davet çalışmalarıyla tanınan Turpal-Ali Mezhidov, kendisini almaya gelen Putin ve Kadirov güçleri ile girdiği çatışmada şehid edildi.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Çeçenistan'da İslami davet çalışmalarıyla tanınan Turpal-Ali Mezhidov, kendisini almaya gelen Putin ve Kadirov güçleri ile girdiği çatışmada şehid edildi.
Bölge kaynaklarından alınan bilgilere göre olay, Kadirov rejim güçlerinin Mezhidov'u alıkoymak amacıyla evine baskın düzenlemesiyle başladı. O sırada evde bulunmayan ve telefonla çağrılan Mezhidov, teslim olmayı reddederek harekete geçti. Hakkında acil arama kararı çıkarılan Çeçen direnişçi, Çernoreçye bölgesindeki bir kontrol noktasında durdurulmak istendi. Burada rejim güçlerine silahla karşılık veren Mezhidov, en az 1 rejim unsurunu öldürerek bölgeden uzaklaştı.
Kurçaloy bölgesine kadar süren şiddetli takip sırasında aracı yoldan çıkarak nehir kenarında duran direnişçi, kendisini kuşatan çok sayıda rejim gücüne karşı tek başına çatışmaya girdi. Son kurşununa kadar direndiği belirtilen Mezhidov, vücuduna isabet eden çok sayıda merminin ardından şehid edildi.
Mezhidov ile beraber birkaç kişinin daha bulunduğu aktarılırken, bu kişilerin güvenli bir şekilde dağıldığı ancak Kadirov güçlerinin arama çalışmalarına başladığı aktarıldı. Mezhidov'un, geçmişte de Rus ve Kadirov güçleri tarafından defalarca alıkonularak ağır işkencelere maruz kaldığı ancak çizgisinden taviz vermediği bildirildi.
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