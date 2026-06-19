‘Fotoğraf için yalvardı!’: Trump-Meloni arasında ipler koptu

SAVAŞ, YAKIN SİYASİ İLİŞKİLER İÇERİSİNDEKİ TRUMP VE MELONİ'NİN ARASINI AÇMIŞTI: Meloni ile Trump, ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a saldırmasından önce yakın siyasi ilişkiler içindeydi. İtalya Başbakanı Meloni, geçen yıl Trump'ın yemin törenine davet edilen tek Avrupalı lider olmuştu. Savaş başladıktan bir süre sonra 31 Mart'ta İtalya'nın, ABD'nin Orta Doğu'ya gönderdiği bazı uçakların Sicilya Adası'ndaki Sigonella Üssü'nü kullanmasına izin vermediği ortaya çıkmıştı. Bu sırada, Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, birçok kez savaşın sonlandırılması çağrısı yapmış, Trump ise 12 Nisan'da Papa için "dış politikada zayıf ve berbat" ifadelerini kullanarak, sert tepki göstermişti. Papa ile Trump arasındaki söz düellosuna Meloni de 13 Nisan'da ABD Başkanı'nın, Papa hakkındaki sözlerinin "kabul edilemez" olduğunu belirterek, tartışmaya dahil olmuştu. Bunun üzerine Trump, 14 Nisan'da Corriere della Sera gazetesine bir demeç vererek, Avrupa'daki yakın müttefiklerinden olan Meloni'yi sert şekilde eleştirmiş ve "İnsanlar ondan memnun mu? Bunu hayal edemezdim. Ona şoke oldum. Cesur olduğunu düşünmüştüm ama yanılmışım." ifadelerini kullanmıştı. Aralarında soğuk rüzgarlar esen iki lider, ilk kez Fransa'nın Evian-les-Bains kentinde 15-17 Haziran'da yapılan G7 Zirvesi'nde görüşmüştü. İtalyan basınına bilgi veren başbakanlık kaynakları, Meloni-Trump görüşmesinin "açıklığa kavuşturma" niteliğinde olduğunu belirtmişti.