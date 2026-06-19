‘Fotoğraf için yalvardı!’: Trump-Meloni arasında ipler koptu

İTALYA'DA MUHALEFET DE TRUMP'A TEPKİ GÖSTERDİ: Muhalefetteki sol partiler de Trump'ın sözlerine tepki gösterirken, daha önce Trump'ın yakın siyasi müttefiki olmakla övündüğünü hatırlattıkları Meloni'yi de eleştirdi. Ana muhalefetteki Demokratik Parti (PD) Milletvekili Lia Quartapelle, "Başkan Trump'ın Başbakan'a yönelik kullandığı son derece ağır ve kırıcı ifadeler kabul edilemez. Asıl küçük düşen kendisidir. İtalya ile ilişkilerine zarar vermekten çekinmeyen bir zorba gibi davranıyor. Giorgia Meloni ile birçok konuda görüş ayrılığım var ancak saygı konusunda değil. Kendisine dayanışmamı iletiyorum." değerlendirmesinde bulundu. "Daha Fazla Avrupa Partisi" lideri Riccardo Magi de "Trump daha da gerçeküstü bir hal alıyor. Şimdi de elinde kalan son müttefiklerden biri olan Giorgia Meloni'ye zorbalık yapıyor. Umarım İtalya Başbakanı, İtalyan dış politikasını bu Amerikan yönetiminin pozisyonlarına bu kadar bağımlı hale getirmiş olması konusunda bir özeleştiri yapar." ifadelerini kullandı. Yeşil ve Sol İttifak (AvS) lideri Angelo Bonelli ise Meloni'ye bu sözlerin duyulmasına yol açtığı için kenara çekilmesi çağrısında bulunarak, "Donald Trump'ın sözleri, Meloni'nin ABD Başkanı ile kurduğu ilişkinin ne kadar bağımlı bir karakter taşıdığının sonucudur. Bu bağımlılık, İtalya'nın ve İtalyanların onurunu zedelemiştir." dedi.