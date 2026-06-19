Fuhuşçu Tanju’dan rezil veda! Pisliği ayyuka çıktı, hala helallik istiyor

NE OLMUŞTU 28 Şubat'ta başlatılan operasyonda aralarında Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can, Bolu Sulh Ceza Hakimliği'ndeki sorgularının ardından "irtikap" suçlamasıyla tutuklandı. Süreç bu şekilde devam ederken Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 13 Mart 2026 tarihli iddianamede, kamuoyunda geniş yankı uyandıracak iddialar yer aldı. YASAK AŞK İDDİALARI DOSYAYA GİRDİ Dosyada, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ile belediye çalışanı Öznur Çağalı, iddiaların merkezinde yer alırken Çağalı’nın eski sevgilisi Mehmet Eren Akgüney ile şüpheliler Erdal Bayrak ve Hüseyin Ekrem Serin’e çeşitli suçlamalar yöneltildi. Öznur Çağalı'nın savcılığa verdiği ifadeler doğrultusunda Özcan hakkında, ikinci bir soruşturma daha açıldı. İKİ AYRI DOSYADAN TUTUKLAMA KARARI Halen cezaevinde bulunan görevden uzaklaştırılan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında, bu dosyadan da tutuklama kararı verildi. Ancak soruşturma kapsamında gerçekleşen tutuklamalar, Özcan ile sınırlı kalmadı. ŞOFÖRÜ DE TUTUKLANDI Tanju Özcan'ın şoförü Suat Çelikcan da soruşturma kapsamında tutuklandı. Gözaltına alınan Çelikcan'ın, ifadesi sonrası mahkemeye sevk edildiği, burada verilen karar sonrası cezaevine gönderildiği öğrenildi. ÖZNUR ÇAĞALI İLE GÖRÜŞMELERE ARACILIK ETTİ Soruşturmanın temelini oluşturan ifadelerde Öznur Çağalı, Tanju Özcan'ın kendisini çeşitli dönemlerde otelde görüşmeye çağırdığını, bazı görüşmelere ise Suat Çelikcan'ın aracılık ettiğini öne sürmüştü. Öznur Çağalı, savcılığa verdiği ifadede Mehmet Eren Akgüney, Tanju Özcan, Özgür Nihat Yıldız ve Suat Çelikcan'dan şikayetçi olduğunu belirtmişti. "BİRDEN FAZLA KEZ CİNSEL SALDIRI" Toplam 5 kişiden şikayetçi olan Çağalı ifadesinde, şunları söylemişti: “Hayatımı mahveden, beni halen daha takip eden, tehdit eden, rahatsız eden, huzurumu bozan Mehmet Eren Akgüney'den, bana tehditle birden fazla kere cinsel saldırıda bulunan Tanju Özcan'dan, delil karartmak için telefonumu isteyen ve bana yeni telefon almak isteyen Özgür Nihat Yıldız'dan ve Tanju Özcan'ın şoförü olan Suat Çelikcan'dan şikayetçiyim.” SUÇLAMALARI REDDETMİŞTİ Soruşturma kapsamında ifadesi alınan Suat Çelikcan ise hakkındaki suçlamaları kabul etmemişti.