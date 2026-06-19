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Fuhuşçu Tanju’dan rezil veda! Pisliği ayyuka çıktı, hala helallik istiyor

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Fuhuşçu Tanju’dan rezil veda! Pisliği ayyuka çıktı, hala helallik istiyor

Bolu'yu rüşvet ve yolsuzluk bataklığına saplayan, ardından belediye çalışanına yönelik otel odalarındaki "tehditle cinsel saldırı ve fuhuş" skandallarıyla iki ayrı dosyadan cezaevine tıkılan Tanju Özcan, pişkinlikte sınır tanımadı. Demir parmaklıklar arkasından CHP'ye istifa mektubu gönderen kirli başkan, işlediği suçlar ortadayken aklı sıra "Hata yapmadım" diyerek mağduru oynamaya kalkıştı.

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Foto - Fuhuşçu Tanju’dan rezil veda! Pisliği ayyuka çıktı, hala helallik istiyor

Adı rüşvetle, şoförünün aracılık ettiği fuhuş ve cinsel saldırı rezaletleriyle anılan ve görevden uzaklaştırılarak cezaevine konulan eski Bolu Belediye Başkanı fuhuşçu Tanju Özcan, siyasi arsızlığın kitabını yeniden yazdı. Hakkındaki iğrenç iddialar dosyalar dolusu delille kanıtlanan tutuklu başkan, cezaevinden gönderdiği mektupla CHP'den istifa ettiğini duyurdu.

#2
Foto - Fuhuşçu Tanju’dan rezil veda! Pisliği ayyuka çıktı, hala helallik istiyor

Hakkındaki yüz kızartıcı suçları görmezden gelerek aklı sıra masumiyet algısı oluşturmaya çalışan kirli siyasetçi, mektubunda "Ben yol arkadaşlarımın başını öne eğecek bir hata yapmadım" yalanına sığındı. Mevcut CHP yönetimini de "işgalci" ilan eden Özcan, gözyaşları döktüğünü iddia ettiği mektubuyla rezaletin boyutunu gizlemeye çalışsa da, kamuoyunun vicdanında çoktan mahkum oldu. Tutuklanan ve Bolu Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Tanju Özcan, istifa mektubunu cezaevinden yolladı.

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Foto - Fuhuşçu Tanju’dan rezil veda! Pisliği ayyuka çıktı, hala helallik istiyor

CHP'li belediyeler, yolsuzluk ve rüşvet sarmalı içinde. Bu belediyelerden birisi olan Bolu'ya geçtiğimiz aylarda bir operasyon düzenlendi ve Tanju Özcan gözaltına alındı. Gözaltına alınan ve akabinde de tutuklanan Tanju Özcan, görevinden de uzaklaştırıldı. Özcan tutuklandıktan sonra da CHP'ye mutlak butlan ile Kemal Kılıçdaroğlu geri döndü. Bu gelişmelerin akabinde Özcan bugün, cezaevinden bir mektup gönderdi.

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Foto - Fuhuşçu Tanju’dan rezil veda! Pisliği ayyuka çıktı, hala helallik istiyor

İSTİFA ETTİ Tanju Özcan, cezaevinden bir istifa mektubu yolladı. Özcan, bu mektupla Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ettiğini duyurdu ve şöyle dedi; "BEN BİR HATA YAPMADIM, BABAEVİNDEN AYRILIYORUM" "Birlikte kazandığımız 6 seçimde (4 kez milletvekilliği, 2 kez de belediye başkanlığı) beni hiç yalnız bırakmayan tüm yol arkadaşlarımı hasretle kucaklıyorum. Ben onların başını öne eğecek, gözlerini kızartacak bir hata yapmadım. O yüzden herkesten helallik talep ediyor, gözyaşları içinde işgal altındaki babaevinden ayrıldığımı paylaşıyorum. Allah bizlere yeniden aynı hedefe birlikte yürümeyi nasip etsin!"

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Foto - Fuhuşçu Tanju’dan rezil veda! Pisliği ayyuka çıktı, hala helallik istiyor

NE OLMUŞTU 28 Şubat'ta başlatılan operasyonda aralarında Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can, Bolu Sulh Ceza Hakimliği'ndeki sorgularının ardından "irtikap" suçlamasıyla tutuklandı. Süreç bu şekilde devam ederken Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 13 Mart 2026 tarihli iddianamede, kamuoyunda geniş yankı uyandıracak iddialar yer aldı. YASAK AŞK İDDİALARI DOSYAYA GİRDİ Dosyada, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ile belediye çalışanı Öznur Çağalı, iddiaların merkezinde yer alırken Çağalı’nın eski sevgilisi Mehmet Eren Akgüney ile şüpheliler Erdal Bayrak ve Hüseyin Ekrem Serin’e çeşitli suçlamalar yöneltildi. Öznur Çağalı'nın savcılığa verdiği ifadeler doğrultusunda Özcan hakkında, ikinci bir soruşturma daha açıldı. İKİ AYRI DOSYADAN TUTUKLAMA KARARI Halen cezaevinde bulunan görevden uzaklaştırılan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında, bu dosyadan da tutuklama kararı verildi. Ancak soruşturma kapsamında gerçekleşen tutuklamalar, Özcan ile sınırlı kalmadı. ŞOFÖRÜ DE TUTUKLANDI Tanju Özcan'ın şoförü Suat Çelikcan da soruşturma kapsamında tutuklandı. Gözaltına alınan Çelikcan'ın, ifadesi sonrası mahkemeye sevk edildiği, burada verilen karar sonrası cezaevine gönderildiği öğrenildi. ÖZNUR ÇAĞALI İLE GÖRÜŞMELERE ARACILIK ETTİ Soruşturmanın temelini oluşturan ifadelerde Öznur Çağalı, Tanju Özcan'ın kendisini çeşitli dönemlerde otelde görüşmeye çağırdığını, bazı görüşmelere ise Suat Çelikcan'ın aracılık ettiğini öne sürmüştü. Öznur Çağalı, savcılığa verdiği ifadede Mehmet Eren Akgüney, Tanju Özcan, Özgür Nihat Yıldız ve Suat Çelikcan'dan şikayetçi olduğunu belirtmişti. "BİRDEN FAZLA KEZ CİNSEL SALDIRI" Toplam 5 kişiden şikayetçi olan Çağalı ifadesinde, şunları söylemişti: “Hayatımı mahveden, beni halen daha takip eden, tehdit eden, rahatsız eden, huzurumu bozan Mehmet Eren Akgüney'den, bana tehditle birden fazla kere cinsel saldırıda bulunan Tanju Özcan'dan, delil karartmak için telefonumu isteyen ve bana yeni telefon almak isteyen Özgür Nihat Yıldız'dan ve Tanju Özcan'ın şoförü olan Suat Çelikcan'dan şikayetçiyim.” SUÇLAMALARI REDDETMİŞTİ Soruşturma kapsamında ifadesi alınan Suat Çelikcan ise hakkındaki suçlamaları kabul etmemişti.

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