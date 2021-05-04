Formalarını giyiyorlar! İftar ve sahurda yardım ediyorlar

İftarlık, sahurluk ikramı, ihtiyaç sahibi ailelere ramazan kumanyası dağıtımı gibi çalışmalar yürüttüklerini belirten Göktaş, sosyal medya üzerinden aylık fikstür yayınladıklarını ve projeleri duyurduklarını, gönüllü olarak katılmak isteyenlerle bu projeleri hayata geçirdiklerini dile getirdi. Bu iyilikleri herhangi bir sınıf, harita veya sınır çizmeden yapmaya çalıştıklarını ifade eden Göktaş, "Oluşturmak istediğimiz şey tamamen bir takım ruhu. Takımda yer alan herkesin bir parçası olduğu, yani takımdaki bir mevki gibi kalesinden forvetine kadar herkesin bir işin ucundan tuttuğu bir çalışma olmasını istiyoruz. Amacımız takım olgusunu oluşturup her bölgede faaliyetlerde bulunmak." diye konuştu. Göktaş, bu çalışmalardan dolayı olumlu geri dönüşler aldıklarını söyledi.