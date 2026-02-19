Ford yeni bir şey deniyor! Maliyeti uygun elektrikli pickup peşindeler

Platform geliştirilirken ana kriter “verimlilik hedefi” oldu. Yapılan her mühendislik iyileştirmesi, batarya maliyetini düşürmeli ve menzili artırmalı. Ford, üretim tarafında dikkat çekici bir değişime gidiyor. Ford Maverick modelinde ön ve arka bölümde 146 yapısal parça bulunuyor. Yeni elektrikli pickup’ta bu sayı sadece iki ana yapısal parçaya indirildi. Şirket, alüminyum “unicasting” tekniğini ilk kez kullanacak. Bu yöntem: Bağlantı elemanlarını azaltıyor, İşçilik süresini düşürüyor, Montaj maliyetini minimize ediyor.