Ford yeni bir şey deniyor! Maliyeti uygun elektrikli pickup peşindeler

Elektrikli araçlarda hava direnci menzil açısından kritik. Ford’un verilerine göre: Tavan yüksekliğinde yalnızca 1 mm artış, Batarya maliyetini 1,30 dolar artırıyor, Menzili 0,09 km düşürüyor. Bu nedenle gövde tasarımı damla formunda optimize edildi. Ek kazanımlar: Ön tekerlek hava akımı arka tekerleğe yönlendirildi → +7 km menzil, Yan aynalar küçültüldü → +2,4 km menzil, Motor daha aşağı konumlandırıldı → Daha düşük sürtünme. Toplamda aerodinamik verimlilik, mevcut pickup modellerine kıyasla ’in üzerinde iyileştirildi.