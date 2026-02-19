  • İSTANBUL
Yeniakit Publisher
Ford yeni bir şey deniyor! Maliyeti uygun elektrikli pickup peşindeler
Ford yeni bir şey deniyor! Maliyeti uygun elektrikli pickup peşindeler

Ford Motor Company, 2027’de satışa sunmayı planladığı yaklaşık 30 bin dolarlık yeni elektrikli pickup modeliyle maliyetleri radikal biçimde düşürmeyi ve verimliliği artırmayı hedefliyor.

#1
Foto - Ford yeni bir şey deniyor! Maliyeti uygun elektrikli pickup peşindeler

Şirket, daha önce Ford F-150 Lightning ile elektrikli pickup pazarında beklediği ivmeyi yakalayamamıştı. Yeni model ise tamamen farklı bir stratejiyle geliştiriliyor: az parça, sade üretim, maksimum verimlilik. Yeni pickup, Ford’un geliştirdiği Universal Electric Vehicle adlı platformu kullanan ilk model olacak. Ford’un açıklamasına göre: Performans odaklı yüksek hızlanma, Toyota RAV4’ten daha geniş iç hacim, Daha düşük üretim maliyeti hedefleniyor.

#2
Foto - Ford yeni bir şey deniyor! Maliyeti uygun elektrikli pickup peşindeler

Platform geliştirilirken ana kriter “verimlilik hedefi” oldu. Yapılan her mühendislik iyileştirmesi, batarya maliyetini düşürmeli ve menzili artırmalı. Ford, üretim tarafında dikkat çekici bir değişime gidiyor. Ford Maverick modelinde ön ve arka bölümde 146 yapısal parça bulunuyor. Yeni elektrikli pickup’ta bu sayı sadece iki ana yapısal parçaya indirildi. Şirket, alüminyum “unicasting” tekniğini ilk kez kullanacak. Bu yöntem: Bağlantı elemanlarını azaltıyor, İşçilik süresini düşürüyor, Montaj maliyetini minimize ediyor.

#3
Foto - Ford yeni bir şey deniyor! Maliyeti uygun elektrikli pickup peşindeler

Elektrikli araçlarda hava direnci menzil açısından kritik. Ford’un verilerine göre: Tavan yüksekliğinde yalnızca 1 mm artış, Batarya maliyetini 1,30 dolar artırıyor, Menzili 0,09 km düşürüyor. Bu nedenle gövde tasarımı damla formunda optimize edildi. Ek kazanımlar: Ön tekerlek hava akımı arka tekerleğe yönlendirildi → +7 km menzil, Yan aynalar küçültüldü → +2,4 km menzil, Motor daha aşağı konumlandırıldı → Daha düşük sürtünme. Toplamda aerodinamik verimlilik, mevcut pickup modellerine kıyasla ’in üzerinde iyileştirildi.

#4
Foto - Ford yeni bir şey deniyor! Maliyeti uygun elektrikli pickup peşindeler

Yeni model: 400V lityum demir fosfat (LFP) prizmatik hücreli batarya, Yapısal batarya paketi (zemin platformuna entegre) kullanacak. Ayrıca araçta “zonal elektronik mimari” sistemi yer alacak. Bu sistem sayesinde: Kontrol üniteleri azaltılıyor, Kablo tesisatı sadeleşiyor, Toplam kablo uzunluğu yaklaşık 1.200 metre kısalıyor, Bu da hem maliyet hem de ağırlık avantajı sağlıyor.

#5
Foto - Ford yeni bir şey deniyor! Maliyeti uygun elektrikli pickup peşindeler

Ford’un yaklaşık 30 bin dolarlık başlangıç fiyatı iddialı görünüyor. Ancak: Parça sayısının azaltılması, Yapısal batarya kullanımı, Unicasting üretim yöntemi, Zonal mimari gibi adımlar, maliyet düşürme hedefinin ciddi şekilde planlandığını gösteriyor. 2027’de piyasaya çıkması planlanan model, uygun fiyatlı elektrikli pickup segmentinde rekabeti yeniden şekillendirebilir.

