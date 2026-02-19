F-35A savaş uçakları gönderildi! Çin'in etrafını sarıyorlar

Tayvan’a yönelik olası senaryolarda hızlı reaksiyon kapasitesi, Çin anakarasına yönelik 5. nesil hava gücünün menzil avantajı. Öne çıkan bir diğer unsur ise gizlilik (stealth) kabiliyeti sayesinde tanker desteğine bağımlılığın azalması. Bu da operasyonel esnekliği artırıyor.