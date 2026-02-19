  • İSTANBUL
F-35A savaş uçakları gönderildi! Çin'in etrafını sarıyorlar
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

F-35A savaş uçakları gönderildi! Çin'in etrafını sarıyorlar

ABD, 48 adet yeni F-35A Lightning II savaş uçağını Japonya’da konuşlandırmaya hazırlanıyor. Hamlenin stratejik hedefi Çin’e karşı Pasifik’te 5. nesil hava gücünü yoğunlaştırmak.

#1
Foto - F-35A savaş uçakları gönderildi! Çin'in etrafını sarıyorlar

ABD kuvvetleri, 1945’ten bu yana Japonya’daki Misawa Air Base’te varlık gösteriyor. Yeni F-35A konuşlandırması, bu köklü askeri altyapı üzerine inşa edilecek ve ABD-Japonya savunma entegrasyonunu derinleştirecek.

#2
Foto - F-35A savaş uçakları gönderildi! Çin'in etrafını sarıyorlar

F-35A’nın 1.000–1.300 mil (yaklaşık 1.600–2.100 km) menzili, Japon adalarından kalkışla Tayvan Boğazı ve Doğu Çin Denizi’ne erişimi mümkün kılıyor. Bu, iki kritik sonucu beraberinde getiriyor:

#3
Foto - F-35A savaş uçakları gönderildi! Çin'in etrafını sarıyorlar

Tayvan’a yönelik olası senaryolarda hızlı reaksiyon kapasitesi, Çin anakarasına yönelik 5. nesil hava gücünün menzil avantajı. Öne çıkan bir diğer unsur ise gizlilik (stealth) kabiliyeti sayesinde tanker desteğine bağımlılığın azalması. Bu da operasyonel esnekliği artırıyor.

#4
Foto - F-35A savaş uçakları gönderildi! Çin'in etrafını sarıyorlar

Japan Maritime Self-Defense Force (JMSDF), F-35B dikey iniş/kalkış (STOVL) varyantını mini uçak gemilerinden operasyonel hale getirdi. Yeniden yapılandırılan JS Kaga, F-35B’leri taşıyacak şekilde modernize edildi.

#5
Foto - F-35A savaş uçakları gönderildi! Çin'in etrafını sarıyorlar

Yaklaşık 27.000 ton tam yük deplasman, 814 feet uçuş güvertesi, Amfibi ve hava gücü projeksiyonu kapasitesi. ABD Deniz Piyadeleri ile yapılan ortak tatbikatlar, Japon gemilerinden F-35 operasyonlarının öncülü niteliğinde.

#6
Foto - F-35A savaş uçakları gönderildi! Çin'in etrafını sarıyorlar

ABD ve müttefiklerinin F-35 ağı, Japonya’dan Kore Yarımadası’na; Filipinler’den Avustralya ve Singapur’a uzanan geniş bir çevre oluşturabilir. Çok Fonksiyonlu Gelişmiş Veri Bağlantısı (MADL) sayesinde F-35 kullanıcıları arasında güvenli ve yüksek hızlı veri paylaşımı mümkün.

#7
Foto - F-35A savaş uçakları gönderildi! Çin'in etrafını sarıyorlar

Bu mimari: Çok uluslu 5. nesil hava üstünlüğü, Sensör füzyonu ile ortak taktik resim, Çin kıyı hattı boyunca yarı dairesel bir hava savunma/taarruz hattı oluşturma potansiyeli taşıyor.

#8
Foto - F-35A savaş uçakları gönderildi! Çin'in etrafını sarıyorlar

Çin’in Chengdu J-20 platformu karadan konuşlu bir 5. nesil savaş uçağı. Ancak denizden güç projeksiyonu yeteneği bulunmuyor. ABD ve Japonya’nın deniz tabanlı F-35B/F-35C kabiliyeti, okyanus üzerinden esnek konuşlanma avantajı sağlıyor.

#9
Foto - F-35A savaş uçakları gönderildi! Çin'in etrafını sarıyorlar

Sensör menzili, veri ağı ve mühimmat entegrasyonu gibi alanlarda F-35 ailesinin sağladığı “ağ merkezli savaş” kabiliyeti, olası bir Pasifik krizinde belirleyici olabilir.

#10
Foto - F-35A savaş uçakları gönderildi! Çin'in etrafını sarıyorlar

Filipinler’de artan ABD üs erişimi, Japonya–Avustralya hattındaki boşluğu doldurma imkânı sunuyor. Bu da F-35’lerin bölgesel dağılımını daha esnek hale getirebilir.

#11
Foto - F-35A savaş uçakları gönderildi! Çin'in etrafını sarıyorlar

48 yeni F-35A’nın Japonya’da konuşlandırılması, yalnızca sayısal bir artış değil; Pasifik’te Çin’e karşı entegre, çok uluslu ve ağ merkezli bir 5. nesil hava gücü inşasının parçası.

#12
Foto - F-35A savaş uçakları gönderildi! Çin'in etrafını sarıyorlar

Bu hamle, ABD-Japonya ittifakını daha da derinleştirirken, Doğu Asya’daki güç dengesini uzun vadede yeniden şekillendirebilir.

