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Ekonomi
5
Flaş "kira" açıklaması geldi

2023-06-20 12:11:51
Flaş "kira" açıklaması geldi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, depremden etkilenen 330 bin haneye yapılan kira yardımlarının bayram öncesinde hesaplarına yatırılacağını duyurdu. Detaylar haberimizde...

#1
Foto - Flaş "kira" açıklaması geldi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Malatya'da gerçekleştirdiği ziyarette deprem sonrası yapılan çalışmaları yerinde inceledi ve vatandaşlarla bir araya geldi. Depremden etkilenen 330 bin haneye verilen kira yardımlarının üçüncü taksitleri, bayram öncesinde hesaplara aktarılacak. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, depremzedelerle bir araya gelerek Malatya'daki geçici konteyner kent ve çarşıları ziyaret etti. Deprem sonrası yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldığı Afet Koordinasyon Toplantısı'na katıldı. Bakan Yerlikaya, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda depremden etkilenen illerin iyileştirilmesi için yoğun bir şekilde çalıştıklarını vurguladı. Depremzedelere kira yardımlarının ilk iki taksitini ödediklerini ve bayram öncesinde kalan üçüncü taksitleri de hesaplara aktaracaklarını açıkladı.

#2
Foto - Flaş "kira" açıklaması geldi

Deprem sonucunda hala çadırda yaşayan depremzedelerin konteynerlere taşınacağını belirten Bakan Yerlikaya, konteyner sayısının ağustos sonuna kadar 37 bine çıkarılacağını ifade etti. Ayrıca, 66 bin 69 çok katlı afet konutu ve 25 bin 595 köy evinin planlandığını ve bu projelerden 21 bin 304'ünün ihalesinin tamamlandığını dile getirdi. Malatya'da tamamlanan 3 bin 226 geçici iş yerinin bulunduğunu belirten Bakan Yerlikaya, İçişleri Bakanlığı tarafından 6 Şubat'tan bu yana toplam 5 milyar 523 milyon lira kaynak aktarıldığını açıkladı. Bakanlık, depremzedelere destek olmak ve zararın en kısa sürede giderilmesini sağlamak için gerekli kaynakları sağlama konusunda kararlılıkla hareket etmektedir.

#3
Foto - Flaş "kira" açıklaması geldi

Bakan Yerlikaya, depremden etkilenen bölgelerde yapılan çalışmaların yanı sıra afet sonrası psikososyal destek hizmetlerine de önem verdiklerini belirtti. Depremzedelerin yaşadığı travma ve stresle başa çıkabilmeleri için psikolog ve sosyal hizmet uzmanlarından oluşan ekiplerin sürekli olarak destek sağladığını ifade etti. Ayrıca, geçici barınma alanlarında sağlık ve hijyen koşullarının da gözetildiğini, düzenli olarak temizlik, ilaçlama ve tıbbi desteğin sağlandığını dile getirdi.

#4
Foto - Flaş "kira" açıklaması geldi

Bakanlık olarak depremden etkilenen bölgelerdeki altyapı çalışmalarına da büyük önem verdiklerini vurgulayan Bakan Yerlikaya, hasar gören yolların, su ve elektrik hatlarının onarımı için çalışmaların hızla devam ettiğini belirtti. Ekiplerin gece gündüz demeden çalıştığını ve hasarın en kısa sürede giderilmesi için yoğun çaba sarf ettiklerini söyledi. Bakan Yerlikaya, vatandaşların normal hayatlarına dönebilmeleri için altyapı çalışmalarının büyük bir öncelik olduğunu ve bu konuda sürekli olarak güncellemeler yapıldığını ifade etti.

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