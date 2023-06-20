Flaş "kira" açıklaması geldi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Malatya'da gerçekleştirdiği ziyarette deprem sonrası yapılan çalışmaları yerinde inceledi ve vatandaşlarla bir araya geldi. Depremden etkilenen 330 bin haneye verilen kira yardımlarının üçüncü taksitleri, bayram öncesinde hesaplara aktarılacak. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, depremzedelerle bir araya gelerek Malatya'daki geçici konteyner kent ve çarşıları ziyaret etti. Deprem sonrası yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldığı Afet Koordinasyon Toplantısı'na katıldı. Bakan Yerlikaya, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda depremden etkilenen illerin iyileştirilmesi için yoğun bir şekilde çalıştıklarını vurguladı. Depremzedelere kira yardımlarının ilk iki taksitini ödediklerini ve bayram öncesinde kalan üçüncü taksitleri de hesaplara aktaracaklarını açıkladı.