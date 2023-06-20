Flaş "kira" açıklaması geldi

Deprem sonucunda hala çadırda yaşayan depremzedelerin konteynerlere taşınacağını belirten Bakan Yerlikaya, konteyner sayısının ağustos sonuna kadar 37 bine çıkarılacağını ifade etti. Ayrıca, 66 bin 69 çok katlı afet konutu ve 25 bin 595 köy evinin planlandığını ve bu projelerden 21 bin 304'ünün ihalesinin tamamlandığını dile getirdi. Malatya'da tamamlanan 3 bin 226 geçici iş yerinin bulunduğunu belirten Bakan Yerlikaya, İçişleri Bakanlığı tarafından 6 Şubat'tan bu yana toplam 5 milyar 523 milyon lira kaynak aktarıldığını açıkladı. Bakanlık, depremzedelere destek olmak ve zararın en kısa sürede giderilmesini sağlamak için gerekli kaynakları sağlama konusunda kararlılıkla hareket etmektedir.