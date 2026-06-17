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#1
Foto - Flaş karar: Baykar ile ortaklığa bir şartla onay verdiler

İtalya, devlet kontrolündeki savunma şirketi Leonardo'nun insansız hava aracı (İHA) üretmek için Baykar ile kuracağı ortak girişime şartlı onay verdi.

#2
Foto - Flaş karar: Baykar ile ortaklığa bir şartla onay verdiler

Reuters'a bilgi veren bir kaynak, ortaklığa dün yapılan kabine toplantısında onay verildiğini aktardı.

#3
Foto - Flaş karar: Baykar ile ortaklığa bir şartla onay verdiler

Karara göre şirket sadece Avrupa ve NATO ülkeleriyle uyumlu politikalar güden ülkelerde faaliyet gösterebilecek ve İHA satabilecek. Şirketin İHA'larındaki tüm teknolojiler ise gizli olacak.

#4
Foto - Flaş karar: Baykar ile ortaklığa bir şartla onay verdiler

Mart 2025'te duyurulan anlaşma Avrupa'nın insansız hava aracı sektöründeki zayıflığını gidermeyi hedefliyor. Şirketler gelecek 10 yıl içinde İHA pazarının yaklaşık 100 milyar dolara ulaşmasını bekliyor.

#5
Foto - Flaş karar: Baykar ile ortaklığa bir şartla onay verdiler

Dünyanın en büyük İHA ihracatlarından olan Baykar, anlaşma sayesinde Avrupa pazarına girebilecek ve şirketin İtalya'daki endüstriyel faaliyetlerini artırmasının önünü açacak.

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