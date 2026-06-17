Flaş karar: Baykar ile ortaklığa bir şartla onay verdiler
İtalya hükümeti, Baykar ile Leonardo arasındaki İHA ortaklığına sonunda onay verildi. Verilen onayın bazı şartlara bağlanması dikkat çekti. İşte detaylar...
İtalya hükümeti, Baykar ile Leonardo arasındaki İHA ortaklığına sonunda onay verildi. Verilen onayın bazı şartlara bağlanması dikkat çekti. İşte detaylar...
İtalya, devlet kontrolündeki savunma şirketi Leonardo'nun insansız hava aracı (İHA) üretmek için Baykar ile kuracağı ortak girişime şartlı onay verdi.
Reuters'a bilgi veren bir kaynak, ortaklığa dün yapılan kabine toplantısında onay verildiğini aktardı.
Karara göre şirket sadece Avrupa ve NATO ülkeleriyle uyumlu politikalar güden ülkelerde faaliyet gösterebilecek ve İHA satabilecek. Şirketin İHA'larındaki tüm teknolojiler ise gizli olacak.
Mart 2025'te duyurulan anlaşma Avrupa'nın insansız hava aracı sektöründeki zayıflığını gidermeyi hedefliyor. Şirketler gelecek 10 yıl içinde İHA pazarının yaklaşık 100 milyar dolara ulaşmasını bekliyor.
Dünyanın en büyük İHA ihracatlarından olan Baykar, anlaşma sayesinde Avrupa pazarına girebilecek ve şirketin İtalya'daki endüstriyel faaliyetlerini artırmasının önünü açacak.
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