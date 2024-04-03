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Yaşam
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Flamingolar görsel şölen oluşturdu

2024-04-03 16:08:45
Flamingolar görsel şölen oluşturdu

220 kuş türünü barındıran Niğde Akkaya Barajı, Nisan ayının gelmesiyle göçmen kuşlardan flamingoları ağırlıyor.

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Foto - Flamingolar görsel şölen oluşturdu

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi kampüsünün içerisinde bulunan ve bünyesinde 220 farklı kuş türünü barındıran Akkaya Barajı, göçmen kuşların önemli durak noktalarından birisi.

#2
Foto - Flamingolar görsel şölen oluşturdu

Her yıl yüzlerce kuş türünün göç yolu üzerinde bulunan baraj, Nisan ayının gelmesiyle birlikte pek çok kuş türüne ev sahipliği yapıyor.

#3
Foto - Flamingolar görsel şölen oluşturdu

Fotoğrafçılar ve kuş gözlemcilerinin onlarca farklı kuş türünü aynı anda görebileceği baraj, yılın bu dönemlerinde ziyaretçilerin ilgisini görüyor.

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Foto - Flamingolar görsel şölen oluşturdu

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Foto - Flamingolar görsel şölen oluşturdu

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Foto - Flamingolar görsel şölen oluşturdu

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