2024-04-03 16:08:45 Flamingolar görsel şölen oluşturdu
220 kuş türünü barındıran Niğde Akkaya Barajı, Nisan ayının gelmesiyle göçmen kuşlardan flamingoları ağırlıyor.
220 kuş türünü barındıran Niğde Akkaya Barajı, Nisan ayının gelmesiyle göçmen kuşlardan flamingoları ağırlıyor.
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi kampüsünün içerisinde bulunan ve bünyesinde 220 farklı kuş türünü barındıran Akkaya Barajı, göçmen kuşların önemli durak noktalarından birisi.
Her yıl yüzlerce kuş türünün göç yolu üzerinde bulunan baraj, Nisan ayının gelmesiyle birlikte pek çok kuş türüne ev sahipliği yapıyor.
Fotoğrafçılar ve kuş gözlemcilerinin onlarca farklı kuş türünü aynı anda görebileceği baraj, yılın bu dönemlerinde ziyaretçilerin ilgisini görüyor.
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