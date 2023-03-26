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Yaşam
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Fiyatı dudak uçuklattı! Erik, gram altınla yarışıyor

2023-03-26 11:31:56
Fiyatı dudak uçuklattı! Erik, gram altınla yarışıyor

Yeşil erikte sezonun ilk hasadı gerçekleşti. Tezgahlara çıkan eriğin fiyatı ise cep yaktı.

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Foto - Fiyatı dudak uçuklattı! Erik, gram altınla yarışıyor

Yaz meyvesi erik sezonun ilk hasadının ardından manav tezgahlarında yer almaya başladı.

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Foto - Fiyatı dudak uçuklattı! Erik, gram altınla yarışıyor

Antalya'daki manavlarda eriğin kilosu, bin liradan satışa sunuldu. İçerisinde 8 adet bulunan 80 gramlık paketlerde 80 liraya satılan erik, çoğunlukla hamileler, çocuklar ve kentteki yabancılardan ilgi görüyor.

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Foto - Fiyatı dudak uçuklattı! Erik, gram altınla yarışıyor

Konyaaltı ilçesinde manav işleten Emin Meral, "Sezonun ilk eriklerinin kilosu bin liradan satışa çıktı. Tezgahımızda 80 gramlık paketlerde 80 liraya satıyoruz. Paketlerde genellikle 8 tane erik bulunuyor.

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Foto - Fiyatı dudak uçuklattı! Erik, gram altınla yarışıyor

Çoğunlukla hamileler, çocukları erik isteyen aileler ve yabancılar satın alıyor. Fiyatını pahalı bulanlar da başka zaman satın alacağını söyleyerek gidiyor" dedi. Manav tezgahlarında yaz meyvelerinden karpuz ise kilosu 40 lira, kavun kilosu 35 liradan satılıyor.

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