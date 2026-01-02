Fiyat artacak satış düşecek
IDC'nin yeni raporu, yapay zekâ veri merkezlerinin artan bellek talebinin PC ve akıllı telefon pazarını sıkıştırdığını ortaya koyuyor. Fiyat artışları ve satış düşüşleri kapıda.
Bellek pazarında bir süredir hissedilen arz sıkıntısı, PC dünyasında daha sert etkiler yapmaya hazırlanıyor.
IDC tarafından yayımlanan son rapor, yapay zekâ odaklı veri merkezi yatırımlarının DRAM ve NAND üretimini büyük ölçüde bu alana kaydırdığını gösteriyor. Doğal olarak, tüketici elektroniği tarafında tablo pek iç açıcı değil.
Rapora göre bellek üreticileri, geleneksel PC ve akıllı telefonlarda kullanılan DRAM yerine yüksek bant genişlikli bellek (HBM) ve yüksek kapasiteli DDR5 çözümlerine öncelik veriyor.
Bu tercih, PC üreticilerinin elini zayıflatıyor. Arz daralıyor, maliyetler artıyor ve zincirin sonunda bu yük kullanıcıya yansıyor.
IDC’nin en olumsuz senaryosu oldukça net: 2026 yılında PC sevkiyatları yüzde 8,9’a kadar gerileyebilir. Yani pazar küçülürken, cihazların ucuzlaması bir yana, daha pahalı hale gelmesi bekleniyor.
Bellek maliyetlerindeki mevcut seyrin devam etmesi halinde, IDC PC fiyatlarında 2026 boyunca yüzde 6 ila 8 arasında bir artış öngörüyor.
Nitekim bazı üreticiler dizüstü bilgisayar ve bileşen fiyatlarını şimdiden yukarı çekmiş durumda. Önümüzdeki aylarda ek zamların gelmesi ise sürpriz olmayacak gibi duruyor.
Zamanlama açısından tablo daha da hassas. Yerel yapay zekâ işlemleri için NPU barındıran ve “AI PC” olarak adlandırılan yeni nesil bilgisayarlar, daha yüksek RAM kapasitesine ihtiyaç duyuyor.
Bu da, sektörün toparlanma umudu olarak görülen bu cihazları bellek krizine karşı daha kırılgan hale getiriyor.
Üstelik sorun yalnızca PC’lerle sınırlı değil. IDC’ye göre bellek sıkıntısı derinleşirse, akıllı telefonların ortalama satış fiyatlarında da yüzde 6-8 aralığında artış görülebilir.
Daha önce yayımlanan raporlar, küresel akıllı telefon sevkiyatlarında yüzde 5,2’ye varan bir düşüş ihtimaline de işaret ediyor.
