Fitch’ten fon soruşturmaları için kritik Türkiye mesajı: “Sistemik risk beklemiyoruz”
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings’ten Türkiye’de yürütülen fon soruşturmalarının ekonomiye etkisine ilişkin dikkat çeken açıklama geldi. Fitch Kıdemli Direktörü Douglas Winslow, gelişmelerin dolarizasyon riski oluşturmadığını belirterek, “Fon soruşturmaları nedeniyle sistemik risk beklemiyoruz” mesajı verdi. Winslow, Türkiye’nin dış şoklara karşı direncine ve rezervlerdeki toparlanmaya da dikkat çekti.