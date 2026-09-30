Fitch’ten fon soruşturmaları için kritik Türkiye mesajı: “Sistemik risk beklemiyoruz”

“SİSTEMİK RİSK BEKLEMİYORUZ” Winslow, fon piyasasında yaşanan gelişmeleri olumsuz olarak değerlendirmekle birlikte bunun Türkiye ekonomisinin geneline yayılan bir risk oluşturmasını beklemediklerini söyledi. Fon soruşturmaları nedeniyle ekonomide dolarizasyon eğiliminin arttığına yönelik bir işaret görmediklerini belirten Winslow, mevcut aşamada sistemik bir risk de öngörmediklerini ifade etti. TÜRKİYE DIŞ ŞOKLARA KARŞI DİRENÇLİ Fitch yöneticisinin değerlendirmesinde Türkiye'nin döviz rezervlerindeki toparlanma da öne çıktı. Winslow, rezervlerde kaydedilen iyileşmenin ekonominin dış şoklara karşı dayanıklılığını artırdığını belirtti. Mevcut rezerv seviyelerinin muhtemel dış şoklara karşı yeterli bir tampon oluşturduğu değerlendirmesinde bulundu.