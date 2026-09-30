  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
AK Parti'nin kritik ismi fon mağduru çıktı: İddialar doğru 455 bin kişiden biriyiz Suudi Arabistan, Türkiye için tarihi kararı resmen onayladı! Engel kalktı, artık ellerini kollarını sallayarak yapacaklar Altın fiyatlarında yön yeniden değişti! Fitch’ten fon soruşturmaları için kritik Türkiye mesajı: “Sistemik risk beklemiyoruz” Rusya duyurdu: Türkiye'nin kritik projesi yaptırım tuzağına düştü Meteoroloji'den İstanbul dahil 20 ile sarı kodlu uyarı! “Pestisit yok” reklamı pahalıya patladı! Zincir markete 1,1 milyon TL ceza Anthropic dosyası sızdırıldı: 'İnsanlık için varoluşsal risk oluşturuyor!' Bir avuç yiyin: Bundan böyle tüketenler yararlanacak! Bilinmeyen faydaları bakın neymiş
Ekonomi
6
Yeniakit Publisher
Fitch’ten fon soruşturmaları için kritik Türkiye mesajı: "Sistemik risk beklemiyoruz"

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Fitch’ten fon soruşturmaları için kritik Türkiye mesajı: “Sistemik risk beklemiyoruz”

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings’ten Türkiye’de yürütülen fon soruşturmalarının ekonomiye etkisine ilişkin dikkat çeken açıklama geldi. Fitch Kıdemli Direktörü Douglas Winslow, gelişmelerin dolarizasyon riski oluşturmadığını belirterek, “Fon soruşturmaları nedeniyle sistemik risk beklemiyoruz” mesajı verdi. Winslow, Türkiye’nin dış şoklara karşı direncine ve rezervlerdeki toparlanmaya da dikkat çekti.

#1
Foto - Fitch’ten fon soruşturmaları için kritik Türkiye mesajı: "Sistemik risk beklemiyoruz"

Türkiye'de son dönemde gündemin önemli başlıklarından biri haline gelen fon soruşturmalarının ekonomiye ve finansal sisteme olası etkileri tartışılırken Fitch Ratings'ten dikkat çeken değerlendirmeler geldi. Fitch Ratings Kıdemli Direktörü Douglas Winslow, Türkiye ekonomisinin görünümü, rezervler, enflasyon, döviz kuru ve fon piyasasında yaşanan gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

#2
Foto - Fitch’ten fon soruşturmaları için kritik Türkiye mesajı: "Sistemik risk beklemiyoruz"

“SİSTEMİK RİSK BEKLEMİYORUZ” Winslow, fon piyasasında yaşanan gelişmeleri olumsuz olarak değerlendirmekle birlikte bunun Türkiye ekonomisinin geneline yayılan bir risk oluşturmasını beklemediklerini söyledi. Fon soruşturmaları nedeniyle ekonomide dolarizasyon eğiliminin arttığına yönelik bir işaret görmediklerini belirten Winslow, mevcut aşamada sistemik bir risk de öngörmediklerini ifade etti. TÜRKİYE DIŞ ŞOKLARA KARŞI DİRENÇLİ Fitch yöneticisinin değerlendirmesinde Türkiye'nin döviz rezervlerindeki toparlanma da öne çıktı. Winslow, rezervlerde kaydedilen iyileşmenin ekonominin dış şoklara karşı dayanıklılığını artırdığını belirtti. Mevcut rezerv seviyelerinin muhtemel dış şoklara karşı yeterli bir tampon oluşturduğu değerlendirmesinde bulundu.

#3
Foto - Fitch’ten fon soruşturmaları için kritik Türkiye mesajı: "Sistemik risk beklemiyoruz"

KREDİ NOTUNDA ANİ DEĞİŞİKLİK BEKLENMİYOR Fon piyasasındaki gelişmelerin şu aşamada Türkiye'nin kredi notu üzerinde doğrudan bir baskı oluşturmasını beklemediklerini ifade eden Winslow, önümüzdeki birkaç yıllık dönemde kredi notunda ani bir değişiklik öngörmediklerini de söyledi. Fitch'in Türkiye'nin kredi notuna ilişkin son değerlendirmesinde not “BB-”, görünüm ise “durağan” seviyesinde bulunuyor.

#4
Foto - Fitch’ten fon soruşturmaları için kritik Türkiye mesajı: "Sistemik risk beklemiyoruz"

ENFLASYON İÇİN YÜZDE 30,5 TAHMİNİ Winslow, Türkiye ekonomisine ilişkin önemli rakamlar da paylaştı. Fitch, 2026 sonunda enflasyonun yüzde 30,5 seviyesine gerilemesini bekliyor. Para politikasında sıkı duruşun devam edeceğini öngören Winslow, yıl sonuna doğru 150 baz puanlık bir faiz indiriminin gündeme gelebileceğini belirtti. DOLAR/TL İÇİN 51 VE 60 LİRA TAHMİNİ Fitch'in döviz kuruna ilişkin beklentilerini de açıklayan Winslow, dolar/TL için 2026 sonu tahmininin 51 lira olduğunu bildirdi. Kuruluşun 2027 sonuna ilişkin dolar/TL tahmini ise 60 lira seviyesinde bulunuyor.

#5
Foto - Fitch’ten fon soruşturmaları için kritik Türkiye mesajı: "Sistemik risk beklemiyoruz"

BÜYÜMEDE YÜZDE 4,3 BEKLENTİSİ Winslow'un açıklamalarında büyüme görünümü de yer aldı. Fitch'in 2027 yılı için Türkiye ekonomisinde yüzde 4,3 büyüme beklentisi bulunuyor. Kuruluş, yılın ilk dönemlerinde daha yavaş bir ekonomik aktivitenin ardından ilerleyen dönemde büyümenin hızlanabileceğini öngörüyor. Fitch'in değerlendirmeleri, fon soruşturmalarının finansal sistem üzerindeki etkilerinin tartışıldığı bir dönemde geldi. Kuruluşun mevcut veriler ışığında dolarizasyon veya sistemik risk beklemediğini açıklaması, tartışmanın uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları cephesindeki görünümünü de ortaya koydu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
2,2 milyar lirayı geri verdi: Fatma Betül Sayan Kaya'dan iade kararı
Ekonomi

2,2 milyar lirayı geri verdi: Fatma Betül Sayan Kaya'dan iade kararı

Sermaye piyasalarında gündeme gelen son gelişmelerin odağında yer alan Özata Denizcilik hisselerindeki işlemlerle ilgili dikkat çeken bir ge..
Ahmet Hakan 'Başörtülü bakanınız milleti soydu' diyen Ağıralioğlu'nu yazdı! Senin Atatürkçüler Silivri'de Yavuz...
Gündem

Ahmet Hakan 'Başörtülü bakanınız milleti soydu' diyen Ağıralioğlu'nu yazdı! Senin Atatürkçüler Silivri'de Yavuz...

Hürriyet Gazetesi yazarı Ahmet Hakan, bugünkü köşe yazısında Anahtar Partisi Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu’nun fon krizini değerlendirirke..
Kaya 2,2 milyar lirayı iade etti! Şimdi sıra vatandaşın 560 milyarını götürenlerde
Gündem

Kaya 2,2 milyar lirayı iade etti! Şimdi sıra vatandaşın 560 milyarını götürenlerde

Fatma Betül Sayan Kaya ve eşinin fondan gelen 2,2 milyar lirayı iade etmesi muhalefeti şoka uğratırken, sosyal medyada tepkiler çığ gibi büy..
Yok artık! Kurtlar Vadisi fon krizini de birebir anlatmış!
Gündem

Yok artık! Kurtlar Vadisi fon krizini de birebir anlatmış!

Yüz binlerce yatırımcının mağdur olmasına neden olan fon krizinin ardından Kaşif Kozinoğlu soruşturmasıyla gündemde olan Kurtlar Vadisi dizi..
Sol mahalleden fon vurgununa ilişkin dikkat çekici çıkış: Erdoğan’ın bir suçu yok güvendikleri ihanet etti
Gündem

Sol mahalleden fon vurgununa ilişkin dikkat çekici çıkış: Erdoğan’ın bir suçu yok güvendikleri ihanet etti

Sol mahalleden fon vurgununa ilişkin dikkat çekici çıkış geldi. Eski CHP’li bakanlardan Fikri Sağlar gibi CHP’lilerin avukatlığını yapmış ol..
Bayrampaşa'da okulda silahlı şahısların yakalandığı iddiası! İstanbul Emniyeti'nden açıklama
Gündem

Bayrampaşa'da okulda silahlı şahısların yakalandığı iddiası! İstanbul Emniyeti'nden açıklama

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Bayrampaşa ilçesinde bulunan bir okulda silahlı şahısların yakalandığı iddiasının gerçeği yansıtmadığını açıklad..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23