Filistin davası işte böyle arkasız kaldı! Yuh ki ne yuh! Bunlardan bir halt olmaz

“İsrail'in katliamı ikinci ayını doldurdu. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) bu süre zarfında en az 7 kez Gazze gündemiyle toplandı. Her seferinde ABD, ateşkes kararını veto ederek İsrail'in katliama devam etmesini sağladı. Yani Gazzeli çocukları; uykudayken, ellerinde çikolataları daha bitirmemişken, arkadaşlarıyla oyun oynarken, anneleri saçlarını okşarken, babalarını kapıda karşılarken vuran bombalar ABD'nin onayı ile atılıyor. Dahası p bombalar her gün ABD tarafından takviye ediliyor. ABD silah verdiği için ve BMGK'nın ateşkes kararına engel olduğu için İsrail, Filistin'de çocuk, kadın, yaşlı, engelli, hasta, hayvan katletmeye devam ediyor. Ve biz anlamaya çalışıyoruz, nasıl oluyor da dünya bu kadar sağır, kör, dilsiz...?