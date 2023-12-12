2023-12-12 11:41:03 Filistin davası işte böyle arkasız kaldı! Yuh ki ne yuh! Bunlardan bir halt olmaz
Halime Kökce, İsrail, Filistin'de çocuk, kadın, yaşlı, engelli, hasta, hayvan katletmeye devam ederken, dünyanın nasıl bu kadar sağır, kör ve dilsiz olabildiğini masaya yatırdı. “ABD himayesinde oluşan yeni düzende Ürdün ve Mısır adeta İsrail'in güvenliğine memur hale getirildi. Arap Ligi ve İslam İşbirliği Teşkilatı; her ikisi de Filistin davası namına kurulmuş olmalarına rağmen, üyesi ülkeler ya ABD'nin himayesinde ya da şantaj mesafesinde oldukları için Filistin davasına destek veremedi” ifadelerini kullanan Kökce, Star’daki “Filistin davası nasıl arkasız kaldı?” başlıklı yazısında özetle şunları kaydetti: