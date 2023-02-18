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Fıkra değil gerçek! Altından sokak geçen apartman

2023-02-18 12:05:14
Fıkra değil gerçek! Altından sokak geçen apartman

Samsun'da altından sokak geçen 5 katlı apartman, Kahramanmaraş depremi ile tekrar akıllara geldi.

#1
Foto - Fıkra değil gerçek! Altından sokak geçen apartman

İlkadım ilçesi Kökçüoğlu Mahallesi Hisar Sokak’ta bulunan 5 katlı binanın altından sokak geçmesi, görenleri şaşkına çeviriyor.

#2
Foto - Fıkra değil gerçek! Altından sokak geçen apartman

Yıllar önce belediyenin planladığı sokak üzerine iki bina yapıldı.

#3
Foto - Fıkra değil gerçek! Altından sokak geçen apartman

Yıllardır çıkmaz sokak olarak kullanılan yol, bundan 11 yıl önce bir binanın yıkılması ve diğer binanın da altının açılması sonucunda yayaların kullanımına sunuldu.

#4
Foto - Fıkra değil gerçek! Altından sokak geçen apartman

Altından sokak geçen apartman, Kahramanmaraş merkezli 2 büyük depremin ardından tekrar akıllara geldi. Vatandaşlar, söz konusu bina gibi tehlike arz edebilecek binalara karşı önlem alınmasını istedi.

#5
Foto - Fıkra değil gerçek! Altından sokak geçen apartman

Altından sokak geçen Aydoğan Apartmanı’nın tehlikeli olabileceğini belirten çevre sakini İbrahim Kaya, “Gördüğüm kadarıyla bina tehlikeli. Benzer binalar farklı şehirlerde de var.

#6
Foto - Fıkra değil gerçek! Altından sokak geçen apartman

İyi, sağlam yapıldıysa belki bir şey olmaz ama nasıl yapıldığını bilemiyoruz. Eğer bina zamanında sağlam yapılmadıysa problem çıkartabilir” dedi.

#7
Foto - Fıkra değil gerçek! Altından sokak geçen apartman

Tehlikeli binalara karşı önlem alınması gerektiğini vurgulayan Sinan Sinkaya ise “Binanın altından sokak geçiyor. Böyle tehlike arz eden binalarla ilgili mutlaka önlem alınmalı. Son depremlerdeki bina yıkılmalardan dolayı birçok can kaybımız yaşandı. Ben hayatımda ilk defa böyle bir bina görüyorum. Binanın altından geçerken yıkım olsa altında insan da kalabilir. Samsun’da da bir deprem meydana gelebilir. Bizler de vatandaş olarak tedbirlerimizi alıp, böyle durumları yetkililere bildirmemiz gerekiyor” diye konuştu.

#8
Foto - Fıkra değil gerçek! Altından sokak geçen apartman

Apartmanın altından geçen sokak, kestirme olduğu için mahalle sakinleri tarafından sıklıkla kullanılıyor.

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