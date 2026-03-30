16 yaşındaki çocuk öldü! Bakanlık devreye girdi

Giresun’da Hasbi Dede’nin ‘çocuğa karşı cinsel taciz’ suçundan yargılandığı davanın mağduru olan 16 yaşındaki T.T. geçirdiği trafik kazasının ardından hayatını kaybetti. Bu acı gelişmenin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Giresun’da hayatını kaybeden 16 yaşındaki kız çocuğuyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Giresun’da önceki gün yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan 16 yaşındaki T.T.’den acı haber geldi. Görele Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Hasbi Dede’nin ‘çocuğa karşı cinsel taciz’ suçundan tutuksuz yargılandığı davanın mağduru olan T.T., tedavi gördüğü hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

 

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı açıklama yaptı

Giresun’da yaşamını yitiren 16 yaşındaki kız çocuğuna ilişkin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan açıklama geldi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "CHP’li Görele Belediyesi eski başkanının sosyal medya üzerinden gündeme gelen taciz iddiasıyla bağlantılı olarak 16 yaşındaki T.T.’nin geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetmesi üzerine aşağıdaki açıklamanın yapılması uygun görülmüştür. Giresun Görele’de, hakkında 'çocuğa karşı cinsel taciz' suçundan yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanarak görevinden uzaklaştırılan eski belediye başkanına ilişkin süreç Bakanlığımız tarafından başından itibaren yakından takip edilmektedir. Söz konusu olayda, cinsel tacize maruz kaldığını beyan eden 16 yaşındaki T.T.’nin, geçirdiği trafik kazası sonrası kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği bilgisi derin bir üzüntüyle öğrenilmiştir. Hayatını kaybeden evladımıza Allah’tan rahmet; kederli ailesine sabır ve başsağlığı diliyoruz. Bakanlığımız, cinsel istismar ve taciz davalarında olduğu gibi bu olayda da çocuğun üstün yararını esas alarak sürecin en başından itibaren hukuki takibini sürdürmektedir. Meydana gelen trafik kazasına ilişkin başlatılacak adli sürece de müdahil olunacak; olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için süreç titizlikle takip edilecektir. Çocuklara yönelik her türlü istismar ve ihmal karşısında sıfır tolerans anlayışımızla hareket etmeye kararlılıkla devam edeceğimizi bir kez daha vurguluyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Fahri

Var bunda bir bityenigi kokusu çıkar yakında

Ahmet

Ya idam cezası olmuyorsa özel harp metotları devreye girsin. Çünkü bu olay artık Türk milletinin namus meselesi olmuştur. Kimse hukuk mavalı okumasın.
WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23