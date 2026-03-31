Mauro Icardi uzattıkça uzattığı izninden nihayet İstanbul'a dönebildi! Olay çıkartmıştı menajeri...
Selma Savcı Giriş Tarihi:

Mauro Icardi uzattıkça uzattığı izninden nihayet İstanbul'a dönebildi. Hafta arasında menajeri ile kulüp arasında olay çıkmıştı...

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, ekstra izin sonrası dün akşam İstanbul’a döndü. Golcü oyuncu milli arada ilk kez bugün takımla çalışacak...

Galatasaray'da son dönemde istediği süreleri alamayan ve son olarak ihtarname olayıyla gündeme gelen Mauro Icardi, Liverpool maçı sonrası verilen izinle Arjantin’e gitmişti.

Çocuklarıyla daha fazla vakit geçirmek isteyen yıldız golcü, kulüpten ekstra izin alarak bu süreyi uzatmıştı.

Toplamda 8 gün izin alan yıldız oyuncunun, 27 Mart Cuma günü takıma katılması gerekirken bu süreye 4 gün daha eklediği ortaya çıktı.

Osimhen'in yokluğunda günlerdir antrenman yapmayan Icardi'nin izin konusu, sarı-kırmızılı ekipte tartışma konusu oldu.

Ve Icardi, dün akşam saatlerinde İstanbul'a geldi.

Akşam saatlerinde İstanbul’a gelen Icardi’nin de bugünkü idmanda yer alması bekleniyor.

Milli aradaki ilk antrenmanına bugün çıkacak Arjantinli yıldızın fiziksel durumu kadar bu sezon oynadığı maçlarda alınan sonuçlar da Okan Buruk’u düşündürüyor.

Ligde 6 maçta puan kaybeden (4B-2M) Aslan, bunların 3’ünü Icardi’nin ilk 11’de başladığı karşılaşmalarda yaşadı (1B-2M).

Buruk, Osimhen’in yokluğunda dahi yedek kalması halinde Icardi’nin takımla ipleri tamamen koparmasından endişe ediyor.

Bugünkü sabah idmanını akşam saatine alan tecrübeli çalıştırıcı, İcardi ile özel bir görüşme yapıp motivasyonunu artırmayı hedefliyor.

Yorumlar

Ömer

Böyle oyunculardan nefret ediyorum istese 100 gol atsın gözümde sıfırdır . G Saray çiftlik değildir ama işte yönetim zayıf olursa atını oynatır yazıklar olsun iki gol atar jerşey unutulur biz böyleyiz
